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Медівник без розкатки коржів: ідеально для святкових чаювань

20:06 2 січня 2025
Медовик. Фото Марини Гармаш

Цей медівник у міру солодкий, ніжний, легкий, немов хмаринка, тане в роті, з надзвичайним медовим ароматом, м'якенький. В приготуванні зовсім нескладний, ділиться фудблогерка Марина Гармаш, яка раніше давала рецепт галети з яблуками та корицею.

Потрібно:

  • 7 яєць,
  • 1 скл. цукру,
  • 5 ст. л. з гіркою меду,
  • 75 мл олії,
  • 18 г розпушувача,
  • 3, 5 — 4 скл. борошна

Крем:

  • сметана,
  • цукрова пудра,
  • згущувач для вершків

Приготування:

Збийте яйця з цукром, додайте мед, олію знову збийте. Введіть розпушувач та борошно. Тісто не густе. Застеліть велику форму з духовки пергаментом, перелийте тісто. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці при температурі 170 градусів приблизно 25 хвилин. Але краще орієнтуйтеся по своїй духовці, перевіряйте дерев'яною шпажкою.

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Дайте повністю охолонути, зніміть пергамент.

Вранці поділіть корж на дві частини, і кожну частину поділіть ще на дві. Обріжте краї коржів, це буде крихта на посипку тортика. Натріть на терку.

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Для крему взяти 1 літр магазинної сметани, додати цукрову пудру за смаком та пачку згущувача для вершків. Все ретельно збити, перемастити коржі та боки тортика.

Через пару годин тортик вже можна нарізати.

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Нагадаємо рецепт медівника «Пікова дама».

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