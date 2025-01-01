Медівник без розкатки коржів: ідеально для святкових чаювань

Цей медівник у міру солодкий, ніжний, легкий, немов хмаринка, тане в роті, з надзвичайним медовим ароматом, м'якенький. В приготуванні зовсім нескладний, ділиться фудблогерка Марина Гармаш, яка раніше давала рецепт галети з яблуками та корицею.

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Потрібно: 7 яєць,

1 скл. цукру,

5 ст. л. з гіркою меду,

75 мл олії,

18 г розпушувача,

3, 5 — 4 скл. борошна Крем: сметана,

цукрова пудра,

згущувач для вершків

Приготування:

Збийте яйця з цукром, додайте мед, олію знову збийте. Введіть розпушувач та борошно. Тісто не густе. Застеліть велику форму з духовки пергаментом, перелийте тісто. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці при температурі 170 градусів приблизно 25 хвилин. Але краще орієнтуйтеся по своїй духовці, перевіряйте дерев'яною шпажкою.

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Дайте повністю охолонути, зніміть пергамент.

Вранці поділіть корж на дві частини, і кожну частину поділіть ще на дві. Обріжте краї коржів, це буде крихта на посипку тортика. Натріть на терку.

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Для крему взяти 1 літр магазинної сметани, додати цукрову пудру за смаком та пачку згущувача для вершків. Все ретельно збити, перемастити коржі та боки тортика.

Через пару годин тортик вже можна нарізати.

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Нагадаємо рецепт медівника «Пікова дама».

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