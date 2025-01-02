Чи потрібна пауза у війні: що з цього приводу думають у Великій Британії

Не припиняються розмови про те, щоби заморозити нарешті бойові дії. Про це активно говорять на Заході, коли діляться новими «мирними планами» для врегулювання війни. Припинення вогню на цьому етапі дійсно потрібне, бо рф та Україна зазнали втрат і виснажилися, вважає полковник військової розвідки Великої Британії у відставці Філіп Інгрем.

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«росія втрачає від 1400 до 2000 осіб і не зможе довго вести війну у такому темпі. Підтверджує це активна кампанія з вербування найманців в Африці, зростання залежності від військ Північної Кореї. У рф використали більшість бронетехніки, яка була на зберіганні. Вони покладаються на ракети й боєприпаси з Ірану та КНДР. Я б не хотів ставити північнокорейський снаряд у гармату й стояти поруч, коли натягнуть шнур для його запуску», — каже експерт.

Щодо України, додав він, то вона теж має значні втрати на фронті. Але разом з тим ширшу підтримку. «Оборонна база зростає та збільшує виробничі потужності, у росії вони досягли межі. Якщо політична підтримка з боку США збережеться, це полегшить підтримку з Європи. В результаті Україна займе сильнішу позицію», — сказав Філіп Інгрем.

Раніше повідомлялося, що українські захисники проти територіальних поступок заради миру.

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