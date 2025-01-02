Антикорупціонер Канєвський зі StateWatch, відповідальний за закупівлі в Міноборони, раніше ухилявся від армії — ЗМІ

ЗМІ знайшли докази, що антикорупціонер і співзасновник антикорупційної громадської організації StateWatch Гліб Канєвський, який зараз відповідає за закупівлі в Міністерстві оборони, раніше ухилявся від військової служби і навіть притягувався до адміністративної відповідальності.

ВІДЕО ДНЯ

Про це йдеться у зверненні Білоцерківського ТЦК до місцевого райуправління Національної поліції, пише «Закон і бізнес». Так, ще на початку 2024 року військові просили Нацпол доставити Канєвського до ТЦК як такого, що порушує правила військового обліку, для складання протоколу.

«Факти ухилення від служби та корупційних скандалів ставлять під сумнів не лише діяльність Канєвського, а й прозорість оборонних закупівель України, а також репутацію антикорупційних організацій, з якими він пов’язаний», — пише видання, нагадуючи, що той був причетний до скандалу із закупівлями для армії.

Так, журналісти з’ясували, що через його участь державне агентство «Державний оператор тилу» закупило пластикові фляги для ЗСУ за ціною, що утричі перевищує ринкову. Це викликало резонанс і додало питань до професійної репутації Канєвського, а StateWatch, яка фінансується міжнародними структурами, також опинилася в центрі уваги через звинувачення у зловживаннях.

РЕКЛАМА

Окрім того, інший співзасновник StateWatch Олександр Лємєнов нещодавно був притягнутий до кримінальної відповідальності за порушення правил обліку та ухилення від військового обов’язку.

Він, перебуваючи на обліку в Білоцерківському ТЦК, не з’явився за повісткою та був оголошений у розшук. Йому було вручено повідомлення про підозру в межах кримінальної справи за ст. 336 Кримінального кодексу. А нещодавно суд обрав Лємєнову запобіжний захід — заставу в розмірі 60,5 тис. грн.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, явище, коли антикорупційні активісти уникають виконання військового обов’язку, назвали «шабунінгом» — за прізвищем керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Щодо нього ДБР порушило низку кримінальних справ зокрема, про ухилення від мобілізації, підробку документів НАЗК, незаконне використання гуманітарки та привласнення джипа Nissan Pathfinder.

За даними ЗМІ, від армії ухиляються також чоловік керівниці ЦПК Дарії Каленюк Орест Рудий, Михайло Жернаков, журналісти Юрій Бутусов, Віталій Сич, Юрій Ніколов, Максим Савчук, Максим Опанасенко, Олександр Нотевський, син Петра Порошенка — Олексій, його адвокат Ігор Головань та інші.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що антикорупціонер Канєвський зі StateWatch виявився причетним до розкрадань в армії.

108

Читайте нас у Facebook