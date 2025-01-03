Розлучення Дженніфер Лопес і Бена Аффлека отримало приголомшливий поворот

Попри нещодавнє розлучення, Дженніфер Лопес і Бен Аффлек продовжують дружні стосунки. Повідомляється, що колишня пара зустрілася, щоб обмінятися різдвяними подарунками. За словами джерела, перед їхньою зустріччю Аффлек купив для Лопес книгу Марлона Брандо з автографом — жест, навіяний її захопленням легендарним актором, пише видання Marca.

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«Бен подарував Дженніфер книгу, тому що вона його фанат, а її боді для Super Bowl надихнув саме Марлон Брандо, — розповіло джерело. — Подарунки в основному були для дітей, але вони також обмінялися кількома дрібницями один для одного. Це не було нічого надмірного, а більше жест, щоб відсвяткувати свята. Бен і Дженніфер залишилися дружними, незважаючи на шлюборозлучний процес, який ще триває».

Лопес подала на розлучення з Аффлеком лише через два роки шлюбу, і цей крок здивував багатьох, особливо з урахуванням їхньої другої спроби розпочати стосунки.

Навіть після розлучення джерела, близькі до пари, припустили, що між ними все ще міцний зв’язок. Кажуть, Лопес і Аффлек «мають усі наміри продовжувати бути в житті один одного» і «спілкуватися, коли це стосується їхніх дітей».

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Нагадаємо, своє перше Різдво після розлучення Лопес провела у Аспені. А 52-річний Аффлек запросив своїх дітей у новий дім у Пасіфік Палісейдс, щоб провести святковий період разом.

Фото: Getty Images

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