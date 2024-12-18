Дуже простий рецепт печива: можливо, він стане вашим улюбленим

Є рецепти, які дивують своєю простотою у втіленні та водночас чудовим результатом. Особливо це стосується випічки, оскільки багато хто думає, що процес її приготування настільки трудомісткий, що краще з ним не зв'язуватися. Однак це лише стереотип, який легко подолати, спробувавши спекти щось, наприклад, до свят.

ВІДЕО ДНЯ

Приготуйте печиво за рецептом кулінарки Елли Іванової та насолодьтеся смаком ласощів. Пригощайте такою випічкою рідних та близьких — вони вам будуть вдячні. Домашнє печиво дарує смак щастя, адже приготоване руками рідних з любов'ю.

Печиво до свят

150 г вершкового масла

120 г цукрової пудри

РЕКЛАМА

2 яйця

Сіль

РЕКЛАМА

5 г ванільного цукру

200 г борошна

Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Збити масло з цукром, сіллю, ванільним цукром і яйцями. Додати борошно, замісити тісто. За допомогою кондитерського мішка висадити на пергамент на деко.

РЕКЛАМА

Випікати за температури 200 градусів 6−9 хвилин. Подавати до чаю чи кави.

І смачного!

Раніше кулінарка Ірина Лебедєва розповіла, як спекти дуже смачну слойку з грушею та камамбером.

Фото Ольги Сметанської

55

Читайте нас у Facebook