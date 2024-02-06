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Заварні тістечка з форшмаком: порадуйте гостей смакотою

20:17 6 лютого 2024
Заварні тістечка з форшмаком

Хоч свята і застілля вже позаду, але відмовити собі у смачній закусці ми не можемо. Такі вже ці тістечка смачні і нарядні, сил нема. Обов'язково варто спробувати, ділиться фудблогерка Софія Гаврильців, яка раніше пропонувала рецепт швидкого десерту з ряжанки.

Інгредієнти:

  • 250 г оселедця
  • 2 яйця
  • 0,5 середньої цибулі
  • 1 ч.л. вершкового масла
  • Половина вже почищеного яблука

Усі складники крім масла пропустити крізь середнє сито м’ясорубки, усе ретельно вимішати і додати вершкове масло.

Цибулю попередньо промаринувати (сіль, цукор, оцет, кип’ячена вода усе в рівних пропорціях) на 10 — 15 хвилин.

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Заварні тістечка еклери

Для тіста:

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  • 200 г борошна
  • 100 г вершкового масла
  • 2 г солі
  • 180 мл води
  • 300 г яєць

Спосіб приготування тіста

В каструлю з товстим дном даємо воду, масло та сіль, ставимо на вогонь, коли усе масло розтопиться і почнеться процес кипіння, вводимо одноразово все борошно, зменшуємо вогонь, все ретельно перемішуємо, щоб тісто ввібрало в себе борошно і стало суцільним клубком, прибираємо з вогню. Перекладаємо тісто в іншу посудину і даємо трішки остигнути (приблизно 7 хвилин), тісто має бути добре тепле. Далі до тіста вводимо по одному яйцю, ретельно розмішуємо лопаткою до повної однорідності.

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Потрібно додати спочатку одне яйце, розтираючи до утворення максимально однорідної маси, потім друге, третє і так далі — це найголовніший момент успіху еклерів.

Тісто має бути однорідним та в’язким. Перекладаємо тісто в кондитерський мішок і на деку з пергаментом формуємо заготовки еклерів розміром 8 — 10 см, на відстані одна від одної. Випікаємо еклери 30−35 хвилин при температурі 220 градусів перших 15 хвилин, далі зменшуємо температуру до 170 градусів і випікаємо ще 15 хвилин.

Потім начиняємо еклери форшмаком.

Смачного!

Нагадаємо рецепти пирога з капустою та картоплі по-селянськи на сковороді.

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