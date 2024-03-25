Форшмак-об'їдіння: смачно і просто

Форшмак — дуже смачна страва, але багато хто не уявляє, як її готують. Тому час від часу замовляють у ресторані. Але ж нічого складного в приготуванні цієї страви немає. Дуже важливо, щоб оселедець був якісним і смачним. Форшмак можна подавати зі свіжим хлібом. Ця страва чудова для святкового столу, а в будні стане для сім'ї справжнім подарунком. Подавайте страву в красивому посуді. Декоруйте за можливості свіжою зеленню.

ВІДЕО ДНЯ

Рецептом ласощів поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

- Є кілька секретів приготування форшмака, — каже Елла Іванова. — М'ясорубку не використовуємо, тільки ніж. І жодного майонезу! Оселедець обробляємо самі. Тоді вийде дуже смачний форшмак, який ви будете їсти із задоволенням.

Оселедцевий форшмак 150 г філе оселедця

40 г зеленого яблука

30 г вершкового масла

Зелена цибуля

Червона цибуля

2 варених яйця

Булочка, вимочена у воді

Сіль і перець за смаком

Інгредієнти подрібнити ножем і змішати. За бажання додати трохи винного оцту. Охолодити в холодильнику.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт заварних тістечок із форшмаком.

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Фото з альбому Елли Іванової

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