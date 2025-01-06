Нас чекають буремні часи, але витримаємо: боєць ЗСУ прогнозує великі зміни на фронті

Найближчим часом FPV-дрони, які успішно нищать ворожих солдатів і техніку, стануть менш актуальними. А все тому, що протидія безпілотним системам виходить на новий рівень, зазначає блогер, волонтер та воїн ЗСУ Мирослав Гай.

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«Найближчим часом, якщо ніхто не буде з командування тупити, не буде літати нічого тактичного, пов'язаного з людиною на етапі точка А-Б, — написав він. — Всі можливі способи керування, де є зв'язок машина-людина, будуть придушені. Увесь потенціал має вкладатися в автономні системи. Ми вже маємо автономні об'єднані засоби РЕБ-РТР рівня батальйону, про які навіть держава не знає нічого. Те, що працює на фронті, надихає та дивує. Держава не встигає опрацьовувати зміни, які відбуваються на фронті».

На думку Гая, через низьку якість управління, виникли критичні безпекові загрози та відсутність масового масштабування наукових, технічних та військових напрацювань, які з'явилися як відповідь на виклики сучасної війни.

«РЕБи вже створили такі, які наші генерали не вивчали по курсу фізики та математики, бо там ще потрібен курс програмування та штучного інтелекту. Тактика застосування помінялася. Я не знаю, як буде, можу тільки передбачати, але за пів року війна поміняється кардинально. Це буде, як після „ядерного удару та електромагнітного імпульсу“. Знову в пригоді стане звичайний 120-й міномет та причіпна 155-та гармата, якій буде потрібен тільки постріл і бійці-артилеристи, що її застосують. Бо все електронне буде подавлено, зламано, придушено», — дав прогноз військовий.

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Боєць переконаний — нас чекають буремні часи, але ми їх витримаємо. Бо інших варіантів не має.

«Адже такого досвіду війни не має ні в кого у світі, а життєвий досвід показує, що ніхто на чужих помилках не вчиться. Тут в нас перевага», — зазначає військовий.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що вперше у світовій історії морський дрон ГУР вразив гелікоптер росіян поблизу Криму.

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