Сирні кульки в горіховому паніруванні: красиво і смачно

Сир — той продукт, який дає змогу приготувати швидко багато видів закусок. Комбінуйте його зі свіжою зеленню, томатами чері, виноградом, горіхами…

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Особливо зручна порційна подача страв. Приготуйте сирні кульки в горіховому паніруванні — і переконайтеся в цьому самі. Можна подавати їх зі шпажками.

Такі закуски можна готувати не тільки для святкового столу, а й тішити ними рідних і близьких у будні.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка Елла Іванова, яка завжди пропонує цікаві ідеї страв — буденних і святкових.

Сирна закуска в горіховому паніруванні РЕКЛАМА Трохи свіжого винограду

100−150 г твердого сиру

100 г «фети»

100−150 будь-якого м'якого сиру (наприклад, «філадельфії»)

Горіхи для панірування

Твердий сир натерти на тертку. З'єднати з м'яким сиром «філадельфія» та сиром «фета». Ретельно все перемішати.

Сформувати невелику кульку, помістивши всередину виноградинку. Бажано, щоб виноград був без жорстких кісточок.

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Панірувати кожну кульку в подрібнених горіхах.

Під час подачі прикрасити м'ятою. За бажання можна трохи полити медом.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт гарбузово-сирного десерту.

Фото з альбому Елли Іванової

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