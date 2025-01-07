Сирні кульки в горіховому паніруванні: красиво і смачно
Сир — той продукт, який дає змогу приготувати швидко багато видів закусок. Комбінуйте його зі свіжою зеленню, томатами чері, виноградом, горіхами…
Особливо зручна порційна подача страв. Приготуйте сирні кульки в горіховому паніруванні — і переконайтеся в цьому самі. Можна подавати їх зі шпажками.
Такі закуски можна готувати не тільки для святкового столу, а й тішити ними рідних і близьких у будні.
Рецептом ласощів поділилася кулінарка Елла Іванова, яка завжди пропонує цікаві ідеї страв — буденних і святкових.
Сирна закуска в горіховому паніруванні
- Трохи свіжого винограду
- 100−150 г твердого сиру
- 100 г «фети»
- 100−150 будь-якого м'якого сиру (наприклад, «філадельфії»)
- Горіхи для панірування
Твердий сир натерти на тертку. З'єднати з м'яким сиром «філадельфія» та сиром «фета». Ретельно все перемішати.
Сформувати невелику кульку, помістивши всередину виноградинку. Бажано, щоб виноград був без жорстких кісточок.
Панірувати кожну кульку в подрібнених горіхах.
Під час подачі прикрасити м'ятою. За бажання можна трохи полити медом.
І смачного!
Нагадаємо рецепт гарбузово-сирного десерту.
Фото з альбому Елли Іванової78
Читайте нас у Facebook