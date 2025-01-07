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Сирні кульки в горіховому паніруванні: красиво і смачно

22:00 7 січня 2025
Сирні кульки з виноградом у горіховому паніруванні

Сир — той продукт, який дає змогу приготувати швидко багато видів закусок. Комбінуйте його зі свіжою зеленню, томатами чері, виноградом, горіхами…

Особливо зручна порційна подача страв. Приготуйте сирні кульки в горіховому паніруванні — і переконайтеся в цьому самі. Можна подавати їх зі шпажками.

Такі закуски можна готувати не тільки для святкового столу, а й тішити ними рідних і близьких у будні.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка Елла Іванова, яка завжди пропонує цікаві ідеї страв — буденних і святкових.

Сирна закуска в горіховому паніруванні

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  • Трохи свіжого винограду
  • 100−150 г твердого сиру
  • 100 г «фети»
  • 100−150 будь-якого м'якого сиру (наприклад, «філадельфії»)
  • Горіхи для панірування

Твердий сир натерти на тертку. З'єднати з м'яким сиром «філадельфія» та сиром «фета». Ретельно все перемішати.

Сформувати невелику кульку, помістивши всередину виноградинку. Бажано, щоб виноград був без жорстких кісточок.

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Панірувати кожну кульку в подрібнених горіхах.

Під час подачі прикрасити м'ятою. За бажання можна трохи полити медом.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт гарбузово-сирного десерту.

Фото з альбому Елли Іванової

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