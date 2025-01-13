«Ми надто недооцінюємо українців»: Джонсон виступив з обнадійливою заявою

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який нещодавно сказав, що британські війська мають допомогти захистити кордони України, в інтерв'ю Delfi заявив, що переконаний: трагедія України в тому, що вона досі не в НАТО.

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«І саме тому ми страждаємо на цю хронічну невизначеність щодо статусу України, — сказав Джонсон. — Що дійсно зводить мене з розуму зараз, так це той факт, що я втратив владу два з половиною або три роки тому, і… я дивлюся на ситуацію і думаю, що ми, Захід, НАТО, Великобританія, Естонія, разом зі Сполученими Штатами маємо розробити план для перемоги України, дорожню карту. Ми маємо чітко визначити, що означає успіх. Проблема в тому, що деякі концепції, які я вважаю за потрібні, такі як членство в НАТО, ніхто не готовий наразі обговорювати. Гадаю, що це проблема. Здається, ми готові зробити достатньо, щоби не допустити поразки України, але недостатньо, щоб забезпечити перемогу України. Але Україна може перемогти. Я вірю, що вони переможуть».

За словами Джонсона, його вражає, наскільки українці досягли успіху з часу його візиту до Києва у квітні 2022 року.

«Українці змогли витіснити росіян з іще більшої території. Вони почали блискуче вторгнення в Курську область, прямо на територію росії, — підкреслив Джонсон. - Існує свого роду забобонний страх перед російською військовою доблестю, що сходить до Другої світової війни. Люди забувають, що багато чого було засноване на українських військових досягненнях. Насправді успіх Радянського Союзу багато в чому був зумовлений українським внеском. путін досі не зміг взяти Покровськ, наприклад, чи не так? Вони втрачають величезну кількість людей. Ми надто недооцінюємо українців. Вони досягли неймовірних речей… Згоден з вами: новини з фронту, звичайно, руйнівні й гнітючі. Але це не означає, що здобутки українців не є винятковими. Вони є винятковими. І ми завжди повинні пам'ятати про це насамперед, а не про ці дурні розмови про те, що росія приречена виграти цю війну. росії не судилося перемогти».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Борис Джонсон натякнув на повернення в політику.

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