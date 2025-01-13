Зацікавлені: у Сербії зробили заяву про зустріч Трампа й путіна

Сербія зацікавлена у перемовинах кремлівського диктатора путіна та новообраного президента США Дональда Трампа. Про це заявив сербський президент Александар Вучич, пише euronews.

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Він додав, що Сербія знаходиться поза обома блоками, НАТО та ОДКБ, тому готова гарантувати повну безпеку для обох президентів.

«Оскільки я бачу, що деякі пропонують своє місце для зустрічі путіна й Трампа, хотів би вперше офіційно сказати, що Сербія зацікавлена бути місцем зустрічі президентів рф та Сполучених Штатів Америки. Чому? Сербія не лише формально перебуває поза військовими блоками, а це деякі країни, які пропонують свою гостинність, Сербія перебуває поза обома блоками, НАТО та ОДКБ, тож, по суті, автономна та незалежна країна», — сказав Вучич.

Він додав, що немає жодної країни, яка могла б зрівнятися з Сербією за рівнем підтримки президента Трампа.

«Ми не говоримо про лідерів, які були такими чи такими, ми говоримо про підтримку народу загалом. І з іншого боку, це країна, де президент путін все ще дуже-дуже популярний. Тож я думаю, що це місце на земній кулі було б абсолютно придатним для них обох», — підкреслив Вучич.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що путин хоче завершити перемовини до 9 травня та представити це як свою перемогу над Україною.

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