2025 рік — рік Зеленої Дерев’яної Змії, який вступить у свої права 29 січня. Вважається добрим знаком мати у оселі її символічне зображення. Воно може бути на настінному календарі, магнітику на холодильнику, вишивці на подушці… Також це може бути дерев’яна, скляна чи порцелянова фігурка. Такі фарфорові фігурки є у творчому доробку майстрів Майсенської мануфактури, а також іспанського бренду Lladro. Чимало їх створили і українські митці-фарфористи. Історія цих зодіакальних символів надзвичайно цікава. Згідно легенди, Нефритовий імператор влаштував перегони, у яких перші дванадцять тварин, які досягнули протилежного берега річки, отримали право бути зодіакальними покровителями років. Існують різні версії того, як проходили ці перегони. Ось одна із них. Щур та Кіт не вміли плавати, отож, вирішили застрибнути на спину добросердному та дещо наївному Бику та дістатись фінішу таким чином. Бик перевіз їх. Щур здобув першість, а Кота скинув у воду. Бик прийшов до імператора другим. Третім виявився Тигр, четвертим — Кролик, який дістався берега, плигаючи з камінця на камінець, а потім вмостившись на пливучій колоді. П'ятим фінішував літаючий Дракон. Можливо, він міг бути і першим, та мусив прийти на допомогу людям, отож, затримався. Наступною була Змія. Вона вхопилася за копито Коня і таким чином дісталася мети. Поспішаючи, Кінь її спершу й не побачив, а коли помітив, злякався. А вона скористалася цим і випередила його. Коза, Мавпа та Півень прибули до фінішу разом на плоту. Завершали перегони Собака та Свиня. І що цікаво, Свиня навіть встигла під час перегонів підкріпитись, бо перегони перегонами, а обід має бути за розкладом. Про фарфорові роботи із зображенням змії у інтерв’ю «ФАКТАМ» розповіла колекціонерка та дослідниця української порцеляни, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк.

«Такі сувеніри дарувалися на щастя та радість рідним, друзям та колегам»

— Легенда про те, як Змія стала покровителькою року, дуже цікава, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. — Вона виявилась хитрою та винахідливою. Очікується, що Зелена Дерев’яна Змія даруватиме людям у новому році мудрість та нові можливості. Цей рік у всьому світі називають роком надій, помірного оптимізму та стійкого прогресу. Кажуть, що люди, які народилися у рік Змії, мають особливу інтуїцію. Серед відомих особистостей, народжених у рік Змії — Альфред Нобель, Махатма Ганді, Авраам Лінкольн… Всі вони визначили вектори розвитку людства на багато років вперед.

ВІДЕО ДНЯ

— Які порцелянові статуетки, створені українськими митцями, могли б прикрасити оселю цьогоріч?

- Серію стильних та модних сувенірів на тему знаків року створила відома українська фарфористка Валентина Трегубова. Все почалось з фігурки милого та доброзичливого дракона у 1987 році. Щорічно колекція талісманів року поповнювалась новими фігурками — конячки, кролика, мавпи… Особливо симпатичні фігурки змійок, декоровані квітами (фото у заголовку — Авт.). Висота кожної статуетки — вісім сантиметрів. Фігурки продавались не набором — окремо. Але чимало людей намагались придбати цю змїїну сімейку у повному складі.

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В. Трегубова. Знаки зодіаку. Рік Змії. Коростенський ФЗ. 2002

«У мене в колекції є різноманітні фігурки знаків зодіаку»

-.Змійка прикрашає і мініатюрну вазочку Валентини Трегубової «Спокуса», створену на Коростенському фарфоровому заводі у 2002 році, — продовжує Людмила Карпінська-Романюк. — Такі сувеніри дарувалися на щастя та радість рідним, друзям, колегам. Валентина Трегубова розповідала мені, що часто до неї звертався керівник підприємства з проханням створити невеликі сувеніри, які були б доречні у якості подарунків гостям. Здається, гарна дрібничка — а який створює настрій! До речі, у мене в колекції є різноманітні фігурки знаків зодіаку. Щось я купувала, щось мені дарували митці. Ці статуетки справді дарують натхнення. А ще для мене кожна з них — це цікава історія українського фарфорового мистецтва, яке є однією із візитівок України. Таланти українських митців захоплюють.

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В. Трегубова. Ваза «Спокуса». Коростенський ФЗ. 2002

— Хто ще з українських фарфористів створив зображення змії?

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- Відомі роботи на цю тему є у творчому доробку Наталі Галушко-Аксьоненко. Це і вази, і шкатулка. Вишуканості виробам додає розпис золотом. У такій шкатулці можна зберігати улюблені прикраси. А сама вона може бути окрасою оселі.

Н. Галушко-Аксьоненко, розпис Н. Галушко-Аксьоненко та Н. Пилипчук. Шкатулка. Коростенський ФЗ. 1985

«Зверніть увагу, що часто змія зображується увінчаною короною»

— Дуже гарні декоративні вази Миколи Трегубова та Наталі Галушко-Аксьоненко на цю тему. Як думаєте, чому вони мають назву «ХХІ століття»?

- Вази створені у 2000 році, а це особливий рік, який є початком нового тисячоліття. Отож, на нього покладаються особливі надії. Думаю, що у назві є натяк і на новий виток розвитку фарфорового мистецтва. Зверніть увагу, що часто змія зображується увінчаною короною. Це невипадково. Наприклад, у Стародавньому Єгипті змія була символом влади. Корона на змії — втілення надії, що двадцять перше століття буде сповнене мудрості. Микола Трегубов та Наталя Галушко-Аксьоненко — провідні митці-фарфористи галузі. Кожний розпис вази цікавий по-своєму. Та особливо гарно вони виглядають, створюючи декоративну композицію.

М. Трегубов, Н. Галушко-Аксьоненко. Декоративна ваза «ХХІ століття» — варіанти розпису. Коростенський ФЗ. 2000.

А от змія у формі підсвічника створена Дмитром Назаровим у 2001 році на Коростенському заводі. Можна уявити, як гарно виглядає запалена свічка у такому підсвічнику! Біла змія дуже вишукана та розкішна, як, власне, порцеляна. До речі, саме білі фігурки знаків зодіаку були створені на Майсенській порцеляновій мануфактурі. Такий підсвічник стане окрасою найвишуканішого інтер’єру у будь-якому стилі. Головне — знайти для нього достойне місце. Такою роботою можна милуватися нескінченно.

Д. Назаров. Свічник. Коростенський ФЗ. 2001.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з колекціонеркою Людмилою Карпінською-Романюк про те, що композицію «Алі-Баба та сорок розбійників» вона збирала сім років.

До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур — зокрема, і вишукані вази. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!

Фото у заголовку В. Трегубова. Знаки зодіаку. Рік Змії. Коростенський ФЗ. 2002

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

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