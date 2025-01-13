Дивовижний салат із простих інгредієнтів: неможливо відірватися

Чомусь після Нового року, як і раніше, хочеться салатів - це відзначає багато людей. Феномен цього явища пояснити складно. Можливо, такі салати викликають приємні асоціації — і в цьому секрет їхньої популярності. До того ж смачна їжа насправді не набридає. Тим паче салати мають безліч варіацій. Подавайте страви красиво і привчайте до естетики дітей. Вчіть їх цінувати кожен момент життя. Смачні моменти особливі. Часом вони запам'ятовуються на багато років.

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Рецептом дивовижного салату з морквою, огірком і яйцем поділилася кулінарка Елла Іванова. Готується він дуже просто, а ефект перевершить ваші очікування. І ще одна перевага цієї страви — вона досить бюджетна.

Салат із простих інгредієнтів 2−3 варених яйця

1 морквина

1 свіжий огірочок Для заправки РЕКЛАМА 1 столова ложка майонезу або сметани

Зелень — за смаком

Варені жовтки яєць

Сіль

Перець

Сиру морквину натерти на тертці, додати порізаний яєчний білок і зелений огірочок. Заправити заправкою із зазначених інгредієнтів, перебитих у блендері.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт закуски, яка готується всього за три хвилини.

Фото з альбому Елли Іванової

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