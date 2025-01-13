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Дивовижний салат із простих інгредієнтів: неможливо відірватися

22:01 13 січня 2025
Салат з яєць та моркви з петрушкою

Чомусь після Нового року, як і раніше, хочеться салатів - це відзначає багато людей. Феномен цього явища пояснити складно. Можливо, такі салати викликають приємні асоціації — і в цьому секрет їхньої популярності. До того ж смачна їжа насправді не набридає. Тим паче салати мають безліч варіацій. Подавайте страви красиво і привчайте до естетики дітей. Вчіть їх цінувати кожен момент життя. Смачні моменти особливі. Часом вони запам'ятовуються на багато років.

Рецептом дивовижного салату з морквою, огірком і яйцем поділилася кулінарка Елла Іванова. Готується він дуже просто, а ефект перевершить ваші очікування. І ще одна перевага цієї страви — вона досить бюджетна.

Салат із простих інгредієнтів

  • 2−3 варених яйця
  • 1 морквина
  • 1 свіжий огірочок

Для заправки

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  • 1 столова ложка майонезу або сметани
  • Зелень — за смаком
  • Варені жовтки яєць
  • Сіль
  • Перець

Сиру морквину натерти на тертці, додати порізаний яєчний білок і зелений огірочок. Заправити заправкою із зазначених інгредієнтів, перебитих у блендері.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт закуски, яка готується всього за три хвилини.

Фото з альбому Елли Іванової

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