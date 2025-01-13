Дивовижний салат із простих інгредієнтів: неможливо відірватися
Чомусь після Нового року, як і раніше, хочеться салатів - це відзначає багато людей. Феномен цього явища пояснити складно. Можливо, такі салати викликають приємні асоціації — і в цьому секрет їхньої популярності. До того ж смачна їжа насправді не набридає. Тим паче салати мають безліч варіацій. Подавайте страви красиво і привчайте до естетики дітей. Вчіть їх цінувати кожен момент життя. Смачні моменти особливі. Часом вони запам'ятовуються на багато років.
Рецептом дивовижного салату з морквою, огірком і яйцем поділилася кулінарка Елла Іванова. Готується він дуже просто, а ефект перевершить ваші очікування. І ще одна перевага цієї страви — вона досить бюджетна.
Салат із простих інгредієнтів
- 2−3 варених яйця
- 1 морквина
- 1 свіжий огірочок
Для заправки
- 1 столова ложка майонезу або сметани
- Зелень — за смаком
- Варені жовтки яєць
- Сіль
- Перець
Сиру морквину натерти на тертці, додати порізаний яєчний білок і зелений огірочок. Заправити заправкою із зазначених інгредієнтів, перебитих у блендері.
І смачного!
Нагадаємо рецепт закуски, яка готується всього за три хвилини.
Фото з альбому Елли Іванової126
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