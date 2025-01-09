Легка закуска для тих, хто хоче пострункішати: готується за п’ять хвилин

Новорічні свята асоціюються зі смаколиками. Щось готуємо ми самі, щось куштуємо, пригощаючись у когось у гостях, а плюс ще зустрічі за чашкою кави та десертом у кафе. Тому питання номер один для багатьох зараз: як схуднути — причому, найближчим часом? Відповідь проста: їжа має бути не надто калорійною, легкою і водночас корисною.

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Закуска за рецептом Елли Іванової не додасть вам зайвої ваги. Готується вона всього п'ять хвилин. Це дуже смачно і красиво!

- Така закуска виглядає на столі дуже апетитно, — каже Елла Іванова. — Цей рецепт варто спробувати втілити в життя. Думаю, ця страва сподобається і вам, і вашим близьким.

Легка закуска з моцарели та листя салату Помідори чері

Мінімоцарела

Листя салату

Насамперед готуємо зелений соус.

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З'єднуємо зелень, сіль, цукор, олію, трохи сиру та горіхів. Усе це збиваємо. Доповнюємо соусом половинки помідорів чері, прикрашаємо листям салату. І, звісно, додаємо моцарелу. Подаємо красиво.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт апельсинового мармеладу.

Фото з альбому Елли Іванової

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