Шоколадне печиво з родзинками: будете у захваті
Домашнє печиво - ласощі, які практично у кожного з нас асоціюються з дитинством. У ньому смаки й аромати, які викликають безліч спогадів.
Спечіть печиво на вихідних - і цей день буде для вас особливим. Дуже смачне, наприклад, шоколадне печиво з родзинками. Його рецептом поділилася кулінарка Елла Іванова.
- Цей рецепт досить простий, — каже Елла Іванова. — Спробуйте спекти печиво — можливо, він стане вашим улюбленим.
Шоколадне печиво з родзинками
- 130 г вершкового масла
- Сіль
- 6 г ванільного цукру
- 70 г цукрової пудри
- 1 яйце
- 300 г борошна
- 6 г розпушувача тіста
- 20 г какао
- 25 г кукурудзяного крохмалю
- 100 г родзинок
Яйце, м'яке вершкове масло, цукрову пудру та сіль збиваємо. Змішуємо борошно, какао, кукурудзяний крохмаль і розпушувач тіста. З'єднуємо ці дві маси та замішуємо тісто, потім додаємо родзинки. Формуємо печиво, обираючи форму, яка вам подобається.
Випікаємо за температури 180 градусів приблизно 15−20 хвилин. Час залежить від розміру печива.
Готове печиво подавайте до чаю або кави.
Смачного!
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Фото з альбому Елли Іванової30
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