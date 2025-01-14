Шоколадне печиво з родзинками: будете у захваті

Домашнє печиво - ласощі, які практично у кожного з нас асоціюються з дитинством. У ньому смаки й аромати, які викликають безліч спогадів.

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Спечіть печиво на вихідних - і цей день буде для вас особливим. Дуже смачне, наприклад, шоколадне печиво з родзинками. Його рецептом поділилася кулінарка Елла Іванова.

- Цей рецепт досить простий, — каже Елла Іванова. — Спробуйте спекти печиво — можливо, він стане вашим улюбленим.

Шоколадне печиво з родзинками 130 г вершкового масла

Сіль

6 г ванільного цукру

70 г цукрової пудри

1 яйце

300 г борошна

6 г розпушувача тіста

20 г какао

25 г кукурудзяного крохмалю

100 г родзинок

Яйце, м'яке вершкове масло, цукрову пудру та сіль збиваємо. Змішуємо борошно, какао, кукурудзяний крохмаль і розпушувач тіста. З'єднуємо ці дві маси та замішуємо тісто, потім додаємо родзинки. Формуємо печиво, обираючи форму, яка вам подобається.

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Випікаємо за температури 180 градусів приблизно 15−20 хвилин. Час залежить від розміру печива.

Готове печиво подавайте до чаю або кави.

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Смачного!

Нагадаємо рецепт «Груші в кришталі» — дуже ефектного та смачного торта без духовки.

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Фото з альбому Елли Іванової

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