42.25 / 42.97 43.42 / 44.21
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Шоколадне печиво з родзинками: будете у захваті

22:00 14 січня 2025
Шоколадне печиво з родзинками. Фото з Фейсбуку Елли Іванової

Домашнє печиво - ласощі, які практично у кожного з нас асоціюються з дитинством. У ньому смаки й аромати, які викликають безліч спогадів.

Спечіть печиво на вихідних - і цей день буде для вас особливим. Дуже смачне, наприклад, шоколадне печиво з родзинками. Його рецептом поділилася кулінарка Елла Іванова.

- Цей рецепт досить простий, — каже Елла Іванова. — Спробуйте спекти печиво — можливо, він стане вашим улюбленим.

Шоколадне печиво з родзинками

  • 130 г вершкового масла
  • Сіль
  • 6 г ванільного цукру
  • 70 г цукрової пудри
  • 1 яйце
  • 300 г борошна
  • 6 г розпушувача тіста
  • 20 г какао
  • 25 г кукурудзяного крохмалю
  • 100 г родзинок

Яйце, м'яке вершкове масло, цукрову пудру та сіль збиваємо. Змішуємо борошно, какао, кукурудзяний крохмаль і розпушувач тіста. З'єднуємо ці дві маси та замішуємо тісто, потім додаємо родзинки. Формуємо печиво, обираючи форму, яка вам подобається.

РЕКЛАМА

Випікаємо за температури 180 градусів приблизно 15−20 хвилин. Час залежить від розміру печива.

Готове печиво подавайте до чаю або кави.

РЕКЛАМА

Смачного!

Нагадаємо рецепт «Груші в кришталі» — дуже ефектного та смачного торта без духовки.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Елли Іванової

30

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Оцет для прання

Поради від Clean-мами: додайте одну склянку в барабан, і пралка буде скрипіти від чистоти

Мобільний зв'язок

Водафон сьогодні, а Київстар у середу: як зміниться плата за мобільний зв'язок в Україні

Гороскоп для п&#39;яти знаків зодіаку на тиждень 14-19 січня. Фото Pixabay

Фінансовий успіх та романтичні моменти: астрологи назвали п'ять найвезучіших знаків тижня 13 — 19 січня

Ектор Хіменес-Браво

«Ось це справжнє щастя»: відомий шеф-кухар здивував зізнанням

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту