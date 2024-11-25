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Незвичайне печиво — ніжне всередині та з хрусткою скоринкою: райська насолода

21:59 25 листопада 2024
Незвичайне печиво із двох видів тіста

Справжні гурмани знають, що домашнє печиво — справжня насолода. Щоправда, багато хто впевнений, що його приготування — це такий клопіт, що не варто й затівати. А даремно! Приготуйте це печиво за рецептом кулінарки Елли Іванової і, можливо, цей рецепт стане вашим улюбленим. Це справді райська насолода!

- Приготуємо дуже красиве та смачне печиво з двох видів тіста, — каже Елла Іванова. — Це нескладно. Духовку в процесі випікання не відкривайте, інакше заварне тісто «впаде». Якщо все зробите правильно, печиво вийде ніжне всередині, а зверху — хрустка скоринка.

Печиво з двох видів тіста

Для заварного тіста

  • 120 г води
  • Щіпка солі та цукру
  • 40 г рослинної олії
  • 130 г борошна
  • 3 яйця

Також знадобиться 300 г готового листкового тіста.

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Доводимо до кипіння суміш олії з водою, цукром і сіллю. Додаємо борошно. Вимішуємо за допомогою лопатки просто у сковороді. Трохи охолоджуємо. Вводимо яйця. Вимішуємо.

Розкачати листкове тісто, поділити на квадрати, кожен наповнити заварним тістом, закрити «конвертиком» і випікати за 180−200 градусів приблизно 30−40 хвилин.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт дуже смачного домашнього печива, яке випікається без вершкового масла.

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Фото з альбому Елли Іванової

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