Незвичайне печиво — ніжне всередині та з хрусткою скоринкою: райська насолода
Справжні гурмани знають, що домашнє печиво — справжня насолода. Щоправда, багато хто впевнений, що його приготування — це такий клопіт, що не варто й затівати. А даремно! Приготуйте це печиво за рецептом кулінарки Елли Іванової і, можливо, цей рецепт стане вашим улюбленим. Це справді райська насолода!
- Приготуємо дуже красиве та смачне печиво з двох видів тіста, — каже Елла Іванова. — Це нескладно. Духовку в процесі випікання не відкривайте, інакше заварне тісто «впаде». Якщо все зробите правильно, печиво вийде ніжне всередині, а зверху — хрустка скоринка.
Печиво з двох видів тіста
Для заварного тіста
- 120 г води
- Щіпка солі та цукру
- 40 г рослинної олії
- 130 г борошна
- 3 яйця
Також знадобиться 300 г готового листкового тіста.
Доводимо до кипіння суміш олії з водою, цукром і сіллю. Додаємо борошно. Вимішуємо за допомогою лопатки просто у сковороді. Трохи охолоджуємо. Вводимо яйця. Вимішуємо.
Розкачати листкове тісто, поділити на квадрати, кожен наповнити заварним тістом, закрити «конвертиком» і випікати за 180−200 градусів приблизно 30−40 хвилин.
І смачного!
Нагадаємо рецепт дуже смачного домашнього печива, яке випікається без вершкового масла.
Фото з альбому Елли Іванової69
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