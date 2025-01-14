Знищений штаб окупантів біля Покровська: стали відомі подробиці

Якщо вам здається, що останнім часом українські війська систематично вистежують російські штаби і підривають їх у бункерах, то це тому, що саме цим вони і займаються. Мета — підірвати російське командування і контроль, щоб уповільнити російські атаки.

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Останній удар, нанесений днями, був драматичним. Як зафіксував український безпілотник з висоти, якийсь боєприпас глибокого ураження — ракета, бомба чи крилата ракета — влучив у покинуту багатоповерхівку в Новогродівці, яку російська 2-га гвардійська загальновійськова армія перетворила на імпровізовану штаб-квартиру, пише Forbes.

«Ця операція є частиною серії ударів по командних пунктах окупаційних військ на Донецькому напрямку», — повідомили в українському Генштабі.

Інші нещодавні українські рейди були спрямовані на штаб російської 810-ї морської піхотної бригади у Курській області.

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Наразі немає інформації про втрати серед російських військових у Новогродівці, але вони можуть бути значними. Ціла секція багатоповерхівки, схоже, обвалилася в результаті удару.

Новогродівка знаходиться на кривавому вістрі російського наступу, що рухається до Покровська, яке утримує лінію фронту в Донецькій області на сході України. Захоплення того, що залишилося від розбомбленого Покровська, є однією з головних цілей росії. Оборона міста є одним з головних завдань України.

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Те, що 2-га гвардійська загальновійськова армія, яка контролює більше десятка полків і бригад, закріпилася в Новогродівці, є поганою новиною для українського гарнізону в Покровську, який відчайдушно потребує підкріплення.

З Новогродівки росіяни можуть обстрілювати Покровськ практично всіма видами зброї непрямої дії, включаючи безпілотники з вибуховими пристроями малої дальності.

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Але близькість росіян до Покровська також призводить до того, що вони опиняються в зоні досяжності короткоствольної зброї Покровського гарнізону — і його найчисленніших розвідувальних безпілотників: першої ланки в «ланцюгу вбивств», який закінчується вибухом російських штабів. Оскільки основна битва за Покровськ розпочнеться найближчими днями або тижнями, і все більше російських військ наближатимуться до міста, їхні командири і штаби також наближатимуться до міста.

Раніше повідомлялося, що Борис Джонсон вважає, що Захід надто недооцінює українців.

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