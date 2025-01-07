42.07 / 42.73 43.77 / 44.52
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Порадуйте своїх близьких: готуємо «Наполеон», який вийде у кожної господині

20:05 7 січня 2025
торт «Наполеон». Фото Марини Гармаш

В міру солодкий, ніжний заварний крем буквально просочує кожен шар тіста. Такий торт просто тане в роті. З даної кількості інгредієнтів виходить величезний торт близько 3,5 кг. Спробуйте приготувати такий торт, порадуйте своїх близьких, ділиться фудблогерка Марина Гармаш. Нагадаємо рецепт хрумких, ніжних та швидких тістечок «Наполеон».

Потрібно:

Для тіста:

  • маргарин (вершкове масло) — 400 г;
  • цукор- 3−4 ст. л.;
  • сметана — 2−3 ст. л.
  • яйця — 1 шт.;
  • оцет 9% - 2 ст. л.;
  • сіль, сода — по щіпці;
  • вода — 30−50 мл;
  • борошно — 5 скл. (склянка 200 мл без гірки) + для підпилу столу.

Для крему:

РЕКЛАМА
  • Молоко — 2 л.;
  • цукор — 2 скл.;
  • ванільний цукор — 1 п.;
  • яйця — 5−6 шт.;
  • борошно — 5−6 ст. л.;
  • вершкове масло — 100 г.

Приготування:

Просійте борошно, додайте маргарин або вершкове масло кімнатної температури (нарізане на шматочки), сметану, розітріть руками. Збийте яйця з цукром і сіллю. З'єднайте з борошном і маргарином, додайте дрібку соди, і оцет, замісіть тісто, в кінці замісу введіть воду. Тісто м'яке, трохи пристає до рук.

РЕКЛАМА

Стіл злегка припиліть борошном, розділіть тісто на невеликі кульки їх вийде близько 12−13 шт.

Прикрийте харчовою плівкою і приберіть в холодильник на 2 години.

РЕКЛАМА

Знову припиліть стіл борошном, дістаньте кульку тіста і розкачайте його тоненько, перекладіть на деко, зробіть проколи виделкою по коржу. Всі кульки тіста не виймайте, а лише по одній.

Випікайте тоненький корж в заздалегідь розігрітій духовці, при температурі 190−2000 3 -5 хвилин, до красивого рум'яного кольору.

Для приготування заварного крему яйця збийте з цукром і ванільним цукром. Додайте борошно і ретельно перемішайте, до однорідної маси без грудочок. Влийте близько 1 л молока і добре перемішайте.

У каструлю додайте молочно-яєчну суміш і молоко, що залишилося, перемішайте і варіть, весь час помішуючи. На початку маса буде рідкою, але хвилин через 10 почне густіти, як тільки крем почне закипати (пихкати, як манка) даємо йому прокипіти ще 2−3 хвилини.

Прибираємо з плити, в теплий крем вводимо масло кімнатної температури і збиваємо за допомогою міксера.

На кожен корж нанесіть крем, 1−2 коржа залиште для посипання торта. Ніякого гніту торту не буде потрібно, він і так відмінно просочується. Залиште торт на 1−2 години при кімнатній температурі, потім приберіть в холодильник, краще на ніч. Прикрасьте за бажанням. Тортик можна заморожувати.

Нагадаємо простий рецепт «ледачого наполеону» від Валі Саєнко.

91

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

У парламент внесли проект закону про штрафи для автовласників, які продають машини зі скрученим пробігом. Фото Патрульної поліції України

«Проблема набула загрозливого характеру»: у Раді готують новий великий штраф для автомобілістів

Принцеса Кейт

Кейт Міддлтон пакує валізи перед розставанням з принцом Вільямом: що сталося

Меган Маркл із батьком, фото https://radaronline.com/

Арчі та Лілібет, прощавайте назавжди: чому тато Меган Маркл може ніколи більше не побачити онуків

Банківські картки можуть блокувати, фото з відкритих джерел

Зняття грошей — не частіше 3 разів на місяць: за що українцям почнуть блокувати картки

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту