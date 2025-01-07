Порадуйте своїх близьких: готуємо «Наполеон», який вийде у кожної господині
В міру солодкий, ніжний заварний крем буквально просочує кожен шар тіста. Такий торт просто тане в роті. З даної кількості інгредієнтів виходить величезний торт близько 3,5 кг. Спробуйте приготувати такий торт, порадуйте своїх близьких, ділиться фудблогерка Марина Гармаш. Нагадаємо рецепт хрумких, ніжних та швидких тістечок «Наполеон».
Потрібно:
Для тіста:
- маргарин (вершкове масло) — 400 г;
- цукор- 3−4 ст. л.;
- сметана — 2−3 ст. л.
- яйця — 1 шт.;
- оцет 9% - 2 ст. л.;
- сіль, сода — по щіпці;
- вода — 30−50 мл;
- борошно — 5 скл. (склянка 200 мл без гірки) + для підпилу столу.
Для крему:
- Молоко — 2 л.;
- цукор — 2 скл.;
- ванільний цукор — 1 п.;
- яйця — 5−6 шт.;
- борошно — 5−6 ст. л.;
- вершкове масло — 100 г.
Приготування:
Просійте борошно, додайте маргарин або вершкове масло кімнатної температури (нарізане на шматочки), сметану, розітріть руками. Збийте яйця з цукром і сіллю. З'єднайте з борошном і маргарином, додайте дрібку соди, і оцет, замісіть тісто, в кінці замісу введіть воду. Тісто м'яке, трохи пристає до рук.
Стіл злегка припиліть борошном, розділіть тісто на невеликі кульки їх вийде близько 12−13 шт.
Прикрийте харчовою плівкою і приберіть в холодильник на 2 години.
Знову припиліть стіл борошном, дістаньте кульку тіста і розкачайте його тоненько, перекладіть на деко, зробіть проколи виделкою по коржу. Всі кульки тіста не виймайте, а лише по одній.
Випікайте тоненький корж в заздалегідь розігрітій духовці, при температурі 190−2000 3 -5 хвилин, до красивого рум'яного кольору.
Для приготування заварного крему яйця збийте з цукром і ванільним цукром. Додайте борошно і ретельно перемішайте, до однорідної маси без грудочок. Влийте близько 1 л молока і добре перемішайте.
У каструлю додайте молочно-яєчну суміш і молоко, що залишилося, перемішайте і варіть, весь час помішуючи. На початку маса буде рідкою, але хвилин через 10 почне густіти, як тільки крем почне закипати (пихкати, як манка) даємо йому прокипіти ще 2−3 хвилини.
Прибираємо з плити, в теплий крем вводимо масло кімнатної температури і збиваємо за допомогою міксера.
На кожен корж нанесіть крем, 1−2 коржа залиште для посипання торта. Ніякого гніту торту не буде потрібно, він і так відмінно просочується. Залиште торт на 1−2 години при кімнатній температурі, потім приберіть в холодильник, краще на ніч. Прикрасьте за бажанням. Тортик можна заморожувати.
Нагадаємо простий рецепт «ледачого наполеону» від Валі Саєнко.91
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