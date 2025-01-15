Крем-чиз з апельсином: десерт з п’яти звичайних інгредієнтів, який пахне зимою
Якщо ви на дієті та хочете смачного й солодкого, ця страва саме для вас. Готувати швидко, просто, складники точно є на вашій кухні. Результат вас порадує, а зайві калорії оминуть, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.
Складники:
сир кисломолочний — 70 г
йогурт густий — 30 г
апельсин — 50 г
желатин — 5 г
мед — 1 ч. л.
какао — 1 ч. л.
ванілін — за смаком
Приготування
Желатин заливаємо 2 столовими ложками води й залишаємо для набухання. Апельсин попередньо очищаємо від шкірки. В чашу блендера складаємо всі інгредієнти та перебиваємо. До суміші додаємо розігрітий, розтоплений желатин і ще раз перебиваємо. Виливаємо у форму або будь-яку тарілочку й відправляємо в холодильник на 40−60 хв. За бажанням десерт можна прикрасити апельсином, подрібненими горіхами або подрібненим шоколадом. Шоколад обираємо, щоб вміст какао був не менше ніж 72%.
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