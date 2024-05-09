«Весільні пряникові будиночки я прикрасила білими та рожевими трояндами з білково-цукрової глазурі»: кондитерка Олена Зіберт розповіла про свою нову колекцію робіт

«Весільний будиночок білого кольору — у тон вбранню нареченої»

— Олено, як народилась ідея створення весільних будиночків?

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— Вона виникла, коли старша донечка сказала, що у неї скоро весілля. Мені захотілось подарувати молодятам щось незвичайне — таке, що вони будуть згадувати. З'явилась думка зробити весільний пряниковий будиночок, оскільки це моє захоплення і я знаю, як зробити таку річ особливою.

— Чи можна вважати весільний пряниковий будиночок — альтернативою святкового торта?

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— Ні. Це подарунок, яким можна милуватися ще довгий час після весілля. А поласувати ним можна навіть через пів року. Спочатку можна насолодитися пряниками з побажаннями, а на чаювання саме з будиночком можна запросити гостей. Такі моменти у житті незабутні. На весіллі ж будиночок може бути елементом вишуканого декору, а на десерт все ж зазвичай пригощають тортом. Весільні будиночки можна дарувати й на річниці весілля.

— Що являє собою весільний пряниковий будиночок?

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— Він білого кольору — у тон вбранню нареченої. У декорі будиночків я застосувала білі та рожеві троянди з айсінгу — білково-цукрової глазурі. З нього виготовлені і зелені листочки. Біля будиночка — пряникові сердечка, на яких айсингом написані побажання молодятам. Кожне сердечко зверху обведено за допомогою пензлика харчовим срібним кандурином (барвником, який здатний надавати десертам ефектний перламутровий блиск). Також кандурином обведені й деякі елементи на самому будиночку. Вікна створені з яблучно-апельсинового мармеладу. Черепиця на даху, ґанок, парканчик — з білої мастики. Стіни будиночків я прикрасила малюнками на тему кохання: ліхтар, Місяць, котики… Це дуже мило. Такі будиночки висотою 25 сантиметрів не надто складні у виготовленні, але виглядають святковими та ніжними.

Будиночок доповнюють пряникові сердечки, на яких айсінгом написані побажання молодятам

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— Що собою являє мастика, з якої створені дах, ґанок та парканчик?

— Її можна купити готову або ж легко зробити самостійно.

Рецепт мастики досить простий. Знадобляться взяті у рівних пропорціях, наприклад по сто грамів, суміш для дитячого харчування, згущене молоко та цукрова пудра. Все це треба перемішати, масу загорнути в плівку, на вісім годин покласти в холодильник, після чого її можна розкачувати, присипавши кукурудзяним крохмалем стіл і саму мастику — і вирізати потрібні деталі.

— До Великодня ви створили неймовірно гарну колекцію будиночків-пасок, а також паски, прикрашені квітами із зефіру. Чи не думали декорувати весільні будиночки зефірними трояндами чи півоніями?

— Звісно, це можливо і буде виглядати гарно та вишукано. Проте є нюанс: у домашнього зефіру термін придатності набагато менший, ніж у пряників, його треба з'їсти за сім днів. Тож, пряникові будинки, прикрашені зефірними квітами, довго зберігатися не будуть.

— Як сприйняли подарунок молодята та гості?

— На весіллі донечки будиночок всім сподобався, але гості були знайомі з моєю творчістю, тож сильно не здивувалися. Молодята залишились дуже задоволені, з часом вони мріють саме про будинок, тож це візуалізація їхньої мрії. Донька сказала, що поки з чоловіком їсти його не будуть, тому що хочуть на нього надивитися.

Кожним будиночком можна милуватися нескінченно

«Квіточки у декорі схожі на смак на рафінад»

— Який смак у весільного будиночка?

— Карамельно-медовий. Він дуже смачний і аромат має неймовірний. Також будиночок можна зробити з шоколадного тіста, теж буде гарно, смачно і ароматно. Рецепт шоколадних пряників досить простий. Айсінг — це по суті цукрова пудра з додаванням невеликої кількості білка, отож такі квіточки у декорі будинку схожі на смак на рафінад.

Шоколадні пряники какао — 50 г

цукрова пудра — 100 г

мед — 100 г

згущене молоко — 200 г

масло вершкове розтоплене — 50 г

яйце — 1 шт.

ванілін — 0,5 ч. ложки

розпушувач — 1 ч. ложка

борошно — 350 — 430 г (важливо, щоб тісто було еластичним, але не липло до рук) Все перемішати — і тісто готове. Обгорнути харчовою плівкою, покласти на ніч (або хоча б на дві години) в холодильник, і можна розкачувати й вирізати пряники. Випікати на пергаменті або перфорованому килимку при температурі 180 градусів приблизно 10−13 хвилин, залежно від розміру самих пряничків.

Рецепт айсінгу (білково- цукрової глазурі) для декору на 500 г цукрової пудри — 90 г білка (тобто на 1 білок яйця — 180 г пудри) Збивати міксером на невеликій швидкості 4 — 5 хвилин, щоб глазур стала білосніжною. По охолодженому до кімнатної температури прянику по контуру проводимо лінію айсінгом. Потім в частину айсінгу додаємо зовсім трішки води — і ось цим заливочним айсінгом декоруємо поверхню пряника. Контур, який ми нанесли раніше, не дасть глазурі стекти. Далі пряник повинен висохнути при кімнатній температурі (4 — 6 годин), або можна його підсушити в духовці при 50 градусах, так вийде швидше.

«У мене є величезна тека, де вже більше двохсот конвертів з кресленнями різних будиночків»

— Як виглядає ваша «творча лабораторія», де народжуються такі неймовірні пряникові будиночки?

— Я працюю на кухні — вона в нас вдома велика. Для моїх виробів є окремий стіл, на якому сохнуть пряникові деталі, а потім і самі будиночки. Перед війною ми з чоловіком поміняли духовку і придбали на кухню диван. Коли приїжджають діти, п'ють на кухні каву і щось цікаве розповідають, я люблю працювати і спілкуватись з ними водночас. Також в мене дві шафи з інструментами та формами. Є у мене і величезна тека, де вже більше двохсот конвертів з кресленнями різних будиночків.

Олена Зіберт: «Весільний пряниковий будиночок має карамельно-медовий смак і неймовірний аромат»

— Чи не думали ви створити колекцію пряникових будиночків на тему новосілля?

— Все можливо. Кондитерська творчість не має меж. Можна зробити будиночок мрії людей, яким призначений подарунок. Або ж, наприклад, створити схожий на той, де вони будуть жити.

Також мені цікаво було б відтворювати у моєму виді мистецтва палаци та замки неймовірної краси, яких існує у світі чимало.

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Фото з альбому Олени Зіберт

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