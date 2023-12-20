Пиріжки з горохом: настільки смачні, що рідні будуть у захваті

Ніжне тоненьке тісто і багато начинки. Такі пиріжки дуже часто готували в дитячому садочку та школі. «Але приготовані вдома смачніші, бо начинки завжди додаю щедро, від душі. А ще, їх можна готувати в піст, бо горохова начинка дуже поживна», — ділиться фудблогерка Марина Гармаш, яка раніше давала рецепт смачної смаженої капусти.

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Для заварної частини: 1 ст. л. цукру, 1 ч. л. солі, 3 ст. л. олії, 3 ст. л. борошна, 250 мл кип'ятку Основна частина: 250 мл теплої води, 1 ч. л. сухих дріжджів, 4 ст. борошна, 1 ст. л. олії Начинка: 2 ст. сухого гороху, 5 — 6 ст. води, сіль, суміш мелених перців за смаком, 2 цибулини РЕКЛАМА

Приготування:

Готування пиріжків починати треба з начинки, щоб вона встигла охолонути. Просто ретельно промити горох декілька раз, варити до готовності. Без кришки — це обов'язково, знімаючи пінку. Якщо горох не готовий, можна додати ще водички і довести до готовності. Солити завжди треба в самому кінці, це головне правило. Якщо посолити спочатку, горох буде варитися набагато довше. В готове горохове пюре додайте суміш перців, смажену цибулю. При потребі подрібніть товкушкою.

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Для тіста — змішайте цукор, сіль, олію, борошно, залийте кип'ятком. Добре перемішайте заварну масу, дайте охолонути до теплого. Окремо змішайте в воді сухі дріжджі. До теплої заварної маси додайте борошно, воду з дріжджами. Замісіть тісто, в кінці замісу додайте олію. Накрийте тісто рушником, дайте піднятися 20 — 30 хвилин.

Поділіть тісто на 25 — 30 шматочків, округліть, залиште на 10 хвилин. Сформуйте пиріжки з начинкою. При формуванні стіл та руки в олії, ніякого борошна. Смажте в олії. Так як тісто заварюється кип'ятком, такі пиріжечки м'які та ніжні, навіть на наступний день.

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