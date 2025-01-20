Масовані авіаудари, несподівана атака в російській Курській області і просування кремлівських військ на Донеччині продовжуються в Україні. Чи відбудуться переговори між Києвом і москвою найближчим часом, про що неодноразово заявляв Дональд Трамп — далеко не факт. В інтерв'ю t-online військовий експерт, полковник Маркус Райзнер проаналізував тактику росії на Донбасі.

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«росія проводить стратегічну повітряну кампанію проти України з самого початку повномасштабного вторгнення. Російські військово-повітряні сили майже постійно нарощують свої атаки. Зараз за цими атаками можна відраховувати час. Щодня в бік України летять до 140 безпілотників-камікадзе, а приблизно кожні два-три тижні росія здійснює масштабні атаки крилатими і балістичними ракетами. Якщо критична інфраструктура буде зруйнована, Україна не зможе вести тривалу війну. Росіяни працюють над цим майже щодня. Україна натомість намагається націлитися на склади пального на таких базах, як Енгельс, звідки здійснюються російські авіаудари. Поки що, однак, це ще не сповільнило російську повітряну кампанію. Атаки на нафтопереробні заводи в росії також призвели до падіння виробництва до 25 відсотків, але це не має масового характеру. Ні, вони, безумовно, є успіхом для України. Однак ефект насичення, тобто довгостроковий вплив на російську військову машину, ще не матеріалізувався», — резюмує експерт.

На думку експерта, вирішальне питання полягає в тому, чи зможе Україна протриматися доти, доки росія не стане на коліна, а не в тому, коли росія стане на коліна.

«Ми не повинні про це забувати: путін веде цю війну не сам. Його підтримують, зокрема, Китай, Північна Корея та Іран, а Індія і Туреччина також надають принаймні непряму підтримку, наприклад, в обході санкцій. Досі росія використовувала бійців з КНДР переважно як гарматне м'ясо. Північні корейці воюють, як під час Корейської війни: наступають ройовою лінією, тобто широким строєм, під вогнем української артилерії і зазнають при цьому великих втрат. З українського боку це призводить до того, що вони витрачають велику кількість боєприпасів і, зрештою, втрачають своїх солдатів. Північні корейці також переймаються символізмом. Навіть якщо росіяни ще не підтвердили північнокорейську присутність, москва хоче показати, що у неї є кращий союзник, ніж у України. Північна Корея також постачає росії мільйони артилерійських снарядів», — зауважив Маркус Райзнер.

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Раніше повідомлялося, що США не обіцяли допомогти Україні повернути всі окуповані росією землі.

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