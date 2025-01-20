У Трампа з’явився новий козир у переговорах з путіним: про що йдеться

Україна продовжує наступ у Курській області росії з метою перехопити ініціативу, викрити вразливі місця рф та зміцнити свої позиції напередодні можливих мирних переговорів. Водночас росія продовжує наступати в Донецькій області, прагнучи захопити якомога більше української землі до того, як новообраний президент Трамп вступить на посаду. Хоча багато хто з експертів сумнівався в доцільності вторгнення України на Курщину в серпні 2024 року, державний секретар США Ентоні Блінкен, який залишає посаду, визнав, що позиції України в цьому регіоні можуть відіграти важливу роль у потенційних переговорах з рф, пише The Hill.

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Для росії людське життя мало що означає. Як пише видання, кремль готовий втратити ще сотні тисяч, а то й мільйони солдатів, щоб завоювати Україну. Незалежні російські опитування 2024 року також підтверджують, що більшість росіян підтримують війну проти України.

Крім того, ця війна на виснаження явно вигідна росії. Оскільки російська економіка стоїть на воєнних засадах, путін готовий до повільного просування, щоб виснажити українців. Як нещодавно попередив журнал The Economist, «росія не може воювати вічно, але занепокоєння серед американських, європейських та українських чиновників викликає те, що за нинішніх тенденцій переломний момент для України настане першим».

Український головнокомандувач Олександр Сирський повідомив у жовтні, що початковий наступ на Курську дугу змусив росію перекинути на фронт 50 000 солдатів. Хоча її метою не було лише виснаження російських ресурсів, Україна прагнула змінити дискурс про війну, продемонструвавши свою спроможність перенести бойові дії на територію росії. Останнім часом стратегія України була зосереджена на демонстрації вразливості рф, про що свідчать постійні дальні атаки з безпілотників.

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Україна мала на меті кинути виклик червоним лініям, встановленим адміністрацією Байдена та іншими західними лідерами щодо її здатності завдати удару у відповідь по росії. Після української наступальної операції під Курськом наратив змінився, що сприяло піднесенню бойового духу українців. Як показали опитування, вперше з листопада 2023 року більшість американців вважали, що Україна виграє війну.

Наративна битва та громадська думка мають важливе значення, оскільки адміністрація Байдена та її союзники були паралізовані нерішучістю, вагаючись, чи надати Україні необхідні можливості для повноцінної відсічі росії. Замість того, щоб посилювати спроможність України, адміністрація зосередилася на управлінні витоками інформації в пресі про українські запити на озброєння, такі як ракети «Томагавк».

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Зараз російська економіка демонструє зростаючу вразливість, а нестримна інфляція змушує центральний банк докладати зусиль для стабілізації рубля. Додаткові санкції, такі як ті, що спрямовані на тіньовий російський флот і нафтові доходи, можуть ще більше напружити російську економіку, пропонуючи адміністрації Трампа стратегічну можливість посилити тиск з метою ведення переговорів. Залишається з'ясувати, чи готовий Трамп використати цей тиск, як колись пропонував його новий радник з національної безпеки. Трамп прагне мати сильний вигляд і вести переговори з позиції сили, повідомляє Financial Times.

Нова військова операція України в Курській області видається стратегічно прорахованим кроком за кілька тижнів до інавгурації Трампа. З серпня росії вдалося окупувати близько 40 відсотків території, яка була звільнена Україною, але повністю витіснити українські війська не вдалося. Зараз ЗСУ просуваються до села Велике Солдатське, що на північний схід від російського міста Суджа, яке перебуває під контролем України, очевидно, користуючись прогалинами в російських лініях оборони.

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Хоча ці військові маневри є ризикованими для України, потенційні політичні вигоди є досить значними, щоб виправдати цю спробу. Україна прагне продемонструвати свою силу та показати, що вона активно бореться і що Захід повинен продовжувати надавати їй підтримку.

Оскільки нова адміністрація тримає всі карти у своїх руках, Трамп може вирішити, що нинішня слабкість і вразливість росії є ідеальною можливістю для посилення тиску, щоб змусити рф сісти за стіл переговорів. Тоді окупований Україною Курськ стане ключовим козирем у переговорах з путіним.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що партнери не зацікавлені в тому, аби Україна перемогла росію.

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