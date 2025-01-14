Для тих, хто не хоче купувати розсаду: які квіти посіяти у січні

У січні досвідчені квіткарі вже починають садівничий сезон, тобто висівають квіти на розсаду. Це робиться для того, щоб отримати раніше цвітіння, бо термін вегетації деяких квіткових культур великий. Тобто від моменту сходів до цвітіння може проходити 5−6 місяців, пояснює кандидатка сільськогосподарських наук Людмила Дацько.

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«До першої групи відносять такі квіти: петунія, бегонія вічноквітуча, газанія, геліотроп, ротики садові (лев'ячий зів), — пояснює пані Людмила. - До другої: віола, гвоздика Шабо, турецька гвоздика, діхондра, лобелія, дельфініум, пенстемон, вербена, еустома, пеларгонія, дзвоники карпатські, пасіфлора, аквілегія, садова примула, бегонія бульбова. Деяке насіння потребує стратифікації — дельфініум, пестемон, аквілегія, примула».

За словами фахівчині, є багато переваг посіву квітів у січні. Насамперед самостійне вирощування розсади квітів — це може бути дешевше, ніж купувати цю розсаду навесні.

Наприкінці квітня такі рослини вже мають зацвісти, що прикрасить балкон, альтанку, квітник чи сад. Можна виростити ті сорти або гібриди квітів, які цікавлять саме вас, а не ті, що весною пропонують продавці.

Для висівання необхідно брати поживний та легкий за структурою ґрунт, який повітро- і вологоємний. Такий ґрунт-субстрат потрібно обробити фунгіцидами.

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«Для профілактики, а не тоді, коли вже з’являються хвороби на розсаді, час від часу, точніше, раз на десять — чотирнадцять днів, ґрунт обробляйте фунгіцидними препаратами. У цьому місяці світловий день короткий, тож розсаду квітів обов’язково слід додатково освітлювати», — розповіла Людмила Дацько.

Раніше «фермерка-красуня» розповіла, які культури й чому варто посіяти в січні.

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