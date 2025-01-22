Пампушки на заварному тісті: ароматні та дуже пишні

Пишні, м'які, ароматні, повітряні пампушки — найкраща заміна хліба. Тісто для приготування цієї страви підійде для перепичок та пиріжків. Завдяки йому вироби довгий термін залишаються м'якенькими. Завдяки технології приготування тіста, все виходить просто чудово, ділиться фудблогерка Марина Гармаш.

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Потрібно: 250 мл теплої води,

250 мл окропу,

2 ч. л. цукру,

1, 5 ч. л. сухих дріжджів,

1 — 1, 5 ч. л. солі,

3, 5 ст. л. олії,

5 скл. борошна,

2 ст. л. з гіркою сухого молока Для намазки: часник,

кріп,

сіль,

олія,

тепла вода

Приготування:

В теплу воду додайте цукор та дріжджі, залиште на 2−3 хвилини. В миску просійте борошно, додайте сіль та 3 ложки олії, сухе молоко. Додайте воду з дріжджами та цукром, перемішайте. Влийте 250 мл окропу та ретельно перемішайте за допомогою ложки. Потім замісіть тісто руками. Воно м'якеньке, злегка липне до рук. Наприкінці замісу додайте 0, 5 ст. л. олії.

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Накрийте миску, залишіть на 1 — 1, 5 години, для підходу. Один раз тісто треба обм’яти.

Сформуйте заготовки, перекладіть в змащені форми. Накрийте та дайте підійти хвилин 20 — 30.

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Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці при температурі 200 градусів 40 хвилин.

Для намазки беріть багато часника, зелений кріп, сіль, олію та теплу воду. Все це щедро треба намазати на ще гарячі пампушки.

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Нагадаємо рецепт часникового хлібу — пікантної випічки, яка вийде у кожної господині.

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