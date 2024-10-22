Казка «Дюймовочка» Ганса Крістіана Андерсена вперше була надрукована 16 грудня 1835 року в Копенгагені. Це розповідь про крихітну дівчинку, яка переживає чимало пригод, зустрічаючи на своєму шляху жабу, крота, польову мишу… Всі життєві випробування закінчуються добре. Врешті-решт Дюймовочка зустрічає принца своє мрії.

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Коли казка побачила світ, вона опинилась у епіцентрі дискусій неймовірної кількості критиків. Кожен намагався інтерпретувати ідею твору та сюжет на свій лад. Серед критиків були як поціновувачі таланту Андерсена, так і, кажучи сучасною мовою, хейтери. Й можна собі уявити, що було б, якби у той час існували соціальні мережі. Деякі критики відверто радили Андерсену не витрачати час на написання казок.

Проте найвищою оцінкою «Дюймовочки» стала любов дітей усього світу. За мотивами цього твору у багатьох країнах було створено неймовірну кількість анімаційних фільмів.

І нині образ Дюймовочки не втратив актуальності.

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Сьогодні мова піде про роботи українських фарфористів, джерелом натхнення для яких стала ця чудова казка. Вони створили галерею образів, які захоплюють. Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповідали, що колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк впевнена, що Андерсен був би у захваті від статуеток «Пастушка та сажотрус» Оксани Жникруп та Владислава Щербини.

Про найкращі статуетки та сервізи, присвячені Дюймовочці, «ФАКТАМ» розповіла колекціонерка, дослідниця історії української порцеляни, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк, яка вважає, що статуетки українських фарфористів за мотивами казок Андерсена — золота колекція у світовому мистецтві.

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«Статуетка „Дюймовочка“ Ольги Рапай — справжній шедевр»

- Одна з найкращих робіт — мініатюрна статуетка «Дюймовочка» Ольги Рапай, — розповідає Людмила Карпінська-Романюк. — Її висота — лише сім сантиметрів. Мисткиня зобразила головну героїню казки на листку латаття. Якось уночі Дюймовочка спала у своїй колисці зі шкаралупи волоського горіха. Раптом її схопила жаба, яка стрибнула у відчинене вікно. Вона мала бажання, щоб крихітна дівчинка-красуня стала нареченою її сина. На щастя, як ми пам’ятаємо, цього не трапилось. Дюймовочка втекла від жаби — і їй у цьому допомогли добрі рибки та метелик.

О. Рапай. «Дюймовочка». Полонський ЗХК. 1959

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— Дюймовочка, створена Ольгою Рапай, неймовірна…

- Ця робота — справжній шедевр. В період її створення донька мисткині була ще зовсім маленька, отож Ольга Рапай вклала у образ порцелянової крихітки найтепліші почуття. Ольга Рапай прикрасила Київ фантастичними авторськими керамічними скульптурами та панно. Дюймовочка — окраса казкової стіни Національної бібліотеки для дітей. Точнісінько така, як у казці Андерсена, крихітна та гарненька. Колискою їй служила лакована шкаралупка грецького горіха, матрасом — блакитні пелюстки фіалок, а ковдрою — пелюстки троянди. До речі, не всі, мабуть, пам’ятають, що Дюймовочка ще й вміла співати.

О. Рапай. Фрагмент казкової стіни Національної бібліотеки для дітей. Київ.

— Краса!

- Сюжет казки розвивається дуже динамічно. Ширококомплектний дитячий сервіз «Дюймовочка», якому немає аналогів у світі, відтворює практично кожний епізод казки. Його автори — відомі українські митці Микола та Валентина Трегубови. Він знаходиться у фондах Чорноморського музею образотворчих мистецтв ім. О. Білого. На предметах сервізу є розповіді і про зустріч з жабою, і з жуком та старою мишею, яка надала Дюймовочці прихисток. Миша вважала, що Дюймовочка має вийти заміж за її сусіда — розумного та забезпеченого крота. Проте для Дюймовочки пов’язати своє життя з кротом, який проводить усі свої дні під землею і ніколи не бачить сонця чи неба, було неприйнятним. Польовій миші це незрозуміло, і вона наполягає на весіллі. Рятує Дюймовочку ластівка, яка забирає її з собою у далеку сонячну країну. На квітучому полі Дюймовочка зустрічає крихітного квіткового принца. Вони закохуються та одружуються. Принц дарує їй крила, щоб вона могла подорожувати з ним від квітки до квітки. От як епізод з ластівкою знайшов втілення у одному з предметів сервізу.

М. і В. Трегубови. Цукорниця до широкомплектного дитячого сервізу «Дюймовочка». Коростенський ФЗ. 1979.

— Такий дитячий сервіз — мрія кожної дівчинки. Які витончені форми кожного предмету! Який неймовірний розпис!

- Так, він дуже вишуканий та ліричний. До речі, з особливою теплотою відтворений епізод з ластівкою і талановитою мисткинею Леонтіною Лозовою, донькою легендарних фарфористів Оксани Жникруп та Владислава Щербини. У статуетці, створеній у ніжних пастельних тонах, стільки сентиментальності. Дюймовочка з добрим та чуйним серцем допомогла вижити пораненій ластівці. Вона поклала свою голівку на груди пташці і раптом відчула, як б’ється її серце. Дюймовочка зрозуміла: ластівка не вмерла, вона лише задубіла від холоду. А скоро ластівка ожила й віддячила Дюймовочці добром.

Л. Лозова. «Дюймовочка». Київський ЕКХЗ. 1987. Фарфор

— Як думаєте, чому сервіз має монохромний розпис?

— Існує думка, що чорно-білі ілюстрації у книжках більше розвивають дитячу уяву, ніж кольорові. У даному випадку чорний колір замінено синім.

«Ця казка закінчується дуже оптимістично, саме тому, можливо, її так люблять і діти, і дорослі»

- Ще одна чудова робота, створена за мотивами казки, — тарілочка «Дюймовочка» Олександра Шевченка, — продовжує Людмила Карпінська-Романюк.- Вона казково гарна!

— Дослідники казок та фольклору вважають, що герої казки мали своїх прототипів у реальному житті. Проте мені здається, що історія випробувань у житті Дюймовочки дещо нагадує непростий шлях самого казкаря.

- З цим важко не погодитися. Народився Ганс Крістіан Андерсен у Оденсі у сім'ї шевця та прачки. Коли хлопцю було одинадцять років, помер його батько. У чотирнадцять Ганс залишає Оденс і вирушає до Копенгагена… Попереду його, як і Дюймовочку, чекало чимало випробувань.

О. Шевченко. Тарілочка «Дюймовочка». Коростенський ФЗ. 1978

— Проте, на мою думку, ідея казки у тому, що варто вірити у те, що після різноманітних випробувань у житті людина все ж знайде своє щастя.

- Так. Ця казка закінчується дуже оптимістично, саме тому, можливо, її так люблять і діти, і дорослі. Минають століття, а справжні людські цінності залишаються тими ж. Це доброта, щирість, готовність прийти на допомогу. І, звичайно, велике кохання. Дюймовочка вчить тому, що ніколи не треба впадати у відчай, завжди є вихід з будь-якої ситуації. Дуже люблю цю казку про одвічне протистояння добра і зла, у якому добро завжди перемагає.

До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з колекціонеркою фарфору Людмилою Карпінською-Романюк про образи кухарів в українській порцеляні та про те, що кулінарне мистецтво у Давній Греції стояло в одному ряду з музикою та поезією.

Фото у заголовку М. і В. Трегубови. Широкомплектний дитячий сервіз «Дюймовочка». Коростенський ФЗ. 1979.

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

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