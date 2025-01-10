Зелені вареники з картоплею: таких ви ще напевно не куштували
Вареники зі шпинатного тіста — ласощі, які здивують ваших рідних і близьких. Зелень нагадає про те, що вже й весна не за горами. До речі, нагадаємо про рецепти шпинатних млинців і оладок — теж незвичайних і смачних.
Рецепт кулінарки Елли Іванової досить простий у виконанні. Спробуйте приготувати — не пошкодуєте. Такі вареники можна подавати з грибним соусом.
Вареники з картоплею зі шпинатного тіста
Для тіста
- 80 г свіжого шпинату
- 1 яйце
- 30 г води
- 20 олії
- 2 г солі
- Приблизно 350 г борошна
Для начинки використовуйте картопляне пюре з додаванням вершкового масла і смаженої цибулі.
Шпинат залити на хвилину окропом, потім — листя перемістити в холодну воду, процідити, перебити в блендері, додавши до листя трохи води. Додати олію та сіль — збити. Потім доповнюємо яйцем і продовжуємо збивати. Додаємо борошно і вимішуємо тісто. Поміщаємо його на 15 хвилин у плівку і потім робимо обминку. Повторюємо це ще раз. Розкачуємо тісто тонко. Начиняємо картоплею. Формуємо вареники. Відварюємо їх до готовності в підсоленій воді.
Подавати можна з грибним соусом або сметаною.
І смачного!
Нагадаємо рецепт картопляних галушок із куркою та грибами.
Фото з альбому Елли Іванової42
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