Болючіше вдарити по російській економіці: чого чекають від Польщі під час її головування в ЄС

Країни ЄС прагнуть відновити у січні дискусії про те, як вдарити по російській економіці. Причина: саме тоді Угорщина — найближчий союзник москви в ЄС — буде змушена передати контроль над політичними дискусіями, а нова виконавча команда ЄС буде повністю готова просунути це питання. Крім того, Польща, яка зазвичай є одним з найсильніших прихильників України, перебере кермо влади від Угорщини під час ротації головування в ЄС.

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І Варшава вже дала зрозуміти, що хоче використати своє піврічне головування, щоб посилити контроль над російським паливом, яке надходить на континент, що залишається критично важливим джерелом доходів кремля.

«Імпорт російських енергоносіїв зростає, — заявив на зустрічі міністрів у Люксембурзі Кшиштоф Болеста, міністр клімату та навколишнього середовища Польщі. - Це поганий знак. Ми повинні розв'язати цю проблему».

ЄС вже запровадив обмеження на російську нафту та значно скоротив закупівлі трубопровідного газу. Але існують десятки відомих лазівок, якими користується москва, а також зростаючий флот танкерів, які важко відстежити, які все ще продають російське паливо по всьому світу, пише Politico.

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«Блок гостро потребує переоцінки своєї санкційної стратегії з метою покращення її розробки та виконання — і польське головування, безумовно, надає хорошу можливість для цього», — сказала Марія Шагіна, економістка та експертка з питань санкцій Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

За словами дипломатів і чиновників, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скористався головуванням своєї країни, щоб фактично зупинити розмови про санкції. Тепер держави-члени очікують, що Польща повернеться до обговорення гострих питань, які стояли на порядку денному.

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«На Україну чекає сувора зима, але так само, як і кінець катастрофічного угорського головування, — сказав один високопоставлений дипломат ЄС, який побажав залишитися анонімним, щоб вільно висловитися про делікатні переговори. — Ми сподіваємося, що всі питання, які стали заручниками неконструктивного блокування з боку Угорщини, будуть вирішені з необхідним почуттям терміновості. Свіжий подих повітря, безумовно, є довгоочікуваним».

Другий дипломат зазначив, що зростає усвідомлення того, що фокус обмежень потребує уточнення.

«Ми повинні визнати, що режим санкцій не працює так, як повинен. Є проблеми зі скрапленим природним газом, є проблеми з нафтою, є проблеми з певними товарами», — сказав дипломат.

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Але для того, щоб новий пакет почав діяти, Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, що базується в Брюсселі, спочатку повинна запропонувати заходи 27 країнам — членам блоку.

У липні провідний дипломат ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван заявив виданню Politico, що наступний логічний момент для нового санкційного поштовху, швидше за все, не настане до кінця року. Вибори в ЄС відбулися в червні, Угорщина щойно перебрала на себе головування на ротаційній основі, і нова Єврокомісія буде сформована не раніше осені.

О'Салліван підкреслив, що блок повинен буде відновити переговори про те, чи поширювати санкції проти росії на закордонні філії компаній ЄС. Дискусія була перервана на початку цього року на тлі гострого протистояння між Німеччиною — найбільшим експортером блоку — та іншими, менш індустріальними країнами.

Поляки також хочуть використати своє головування, щоб домогтися більшої прозорості щодо того, скільки саме російського викопного палива потрапляє до ЄС — можливо, навіть під фальшивими приводами.

Будь-які нові санкції також повинні будуть подолати угорську опозицію, навіть якщо Будапешт більше не керуватиме переговорами. ЄС вимагає одностайності для ухвалення нових санкцій, і Будапешт регулярно застосовує право вето, щоб зменшити, призупинити або заблокувати санкції проти росії, введені у воєнний час. Але країни стають дедалі креативнішими у пошуку обхідних шляхів у певних питаннях, пов'язаних з Україною.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, попри санкції, німецька електроніка продовжує надходити до росії.

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