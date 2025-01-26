Домашній курячий паштет із зеленню: райська насолода для тих, хто дбає про здоров'я
Паштети як з риби, так і з м'ясних продуктів, ми цінуємо за їхню ніжну текстуру та смак. Звичайно, купити паштет можна і в магазині, але набагато бюджетніше вам обійдеться така страва, приготовлена в домашніх умовах. До того ж ви будете впевнені в натуральності інгредієнтів, які використовуєте. Це дуже важливо, якщо ви дбаєте про здоров'я своє та близьких.
Рецептом курячого паштету із зеленню поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
— Приготуємо дуже ніжний паштет із найпростіших інгредієнтів, — каже Елла Іванова. — Повірте, що це дуже смачно. Готується він досить просто та швидко. А це важливо для тих, хто має дефіцит часу. Зелень може бути як свіжа, так і заморожена. Подавайте страву красиво та апетитно! Ваші близькі оцінять це.
Курячий паштет із зеленню
- 150 г відвареної курочки
- 1 відварена морквина
- Кріп і петрушка — до смаку
- 100 г сиру
- Невеликий зубчик часнику
- Сіль — на смак
- Перець — на смак
Сир перебиваємо в блендері з часником, відвареною морквою та курочкою, а також свіжою зеленню. Подавати зі свіжим хлібом чи тостами.
І смачного!
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Фото з альбому Ольги Сметанської82
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