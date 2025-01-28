Відомий фудблогер Олексій Міль, який раніше розповів, як приготувати курячі мафіни, запропонував фоловерам ще один цікавий рецепт з курятиною.

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На своїй сторінці в соцмережах блогер розповів про приготування папрікаша, який найкраще смакує з картопляним пюре. На це, як запевняє Олексій Міль, піде до 40 хвилин.

Інгредієнти: 700 г курячого філе;

150 г цибулі;

250 г солодкого перцю;

250 г помідорів у власному соці чи томатного пюре;

2 ч.л. копченої паприки;

20 г олії;

20 г масла;

1 ч.л. солі;

1 ч.л. цукру;

Перець — за смаком;

300 мл води;

150 г сметани;

2 ст.л. борошна.

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Приготування: РЕКЛАМА Філе нарізати дрібними шматочками та обсмажити на олії до золотавого кольору.

В пательню, де смажилася курка, викласти масло та рублену цибулю, смажити на малому вогні 4−5 хвилин, а потім додати нарізаний шматочками перець та паприку. Перемішати та смажити ще 7−8 хвилин.

Додати до овочів дрібно нарізані помідори чи помідорне пюре, цукор, сіль, перець, курку та воду. Тушкувати 5 хвилин.

Вінчиком змішати сметану та борошно, влити у сковорідку, зменшити вогонь та тушкувати 10 хвилин, періодично перемішуючи.

Готово!

Раніше Олексій Міль ділився рецептом «ідеальних печериць» та розкривав секрети їхнього приготування.

Фото — скріншот

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