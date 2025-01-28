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Курячий папрікаш від Олексія Міля: з картопляним пюре — ідеально

11:42 28 січня 2025
Курячий папрікаш від Олексія Міля. Фото&nbsp;— скріншот

Відомий фудблогер Олексій Міль, який раніше розповів, як приготувати курячі мафіни, запропонував фоловерам ще один цікавий рецепт з курятиною.

На своїй сторінці в соцмережах блогер розповів про приготування папрікаша, який найкраще смакує з картопляним пюре. На це, як запевняє Олексій Міль, піде до 40 хвилин.

Інгредієнти:

  • 700 г курячого філе;
  • 150 г цибулі;
  • 250 г солодкого перцю;
  • 250 г помідорів у власному соці чи томатного пюре;
  • 2 ч.л. копченої паприки;
  • 20 г олії;
  • 20 г масла;
  • 1 ч.л. солі;
  • 1 ч.л. цукру;
  • Перець — за смаком;
  • 300 мл води;
  • 150 г сметани;
  • 2 ст.л. борошна.

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Приготування:

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  • Філе нарізати дрібними шматочками та обсмажити на олії до золотавого кольору.
  • В пательню, де смажилася курка, викласти масло та рублену цибулю, смажити на малому вогні 4−5 хвилин, а потім додати нарізаний шматочками перець та паприку. Перемішати та смажити ще 7−8 хвилин.
  • Додати до овочів дрібно нарізані помідори чи помідорне пюре, цукор, сіль, перець, курку та воду. Тушкувати 5 хвилин.
  • Вінчиком змішати сметану та борошно, влити у сковорідку, зменшити вогонь та тушкувати 10 хвилин, періодично перемішуючи.
  • Готово!

Раніше Олексій Міль ділився рецептом «ідеальних печериць» та розкривав секрети їхнього приготування.

Фото — скріншот

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