Курячий папрікаш від Олексія Міля: з картопляним пюре — ідеально
Відомий фудблогер Олексій Міль, який раніше розповів, як приготувати курячі мафіни, запропонував фоловерам ще один цікавий рецепт з курятиною.
На своїй сторінці в соцмережах блогер розповів про приготування папрікаша, який найкраще смакує з картопляним пюре. На це, як запевняє Олексій Міль, піде до 40 хвилин.
Інгредієнти:
- 700 г курячого філе;
- 150 г цибулі;
- 250 г солодкого перцю;
- 250 г помідорів у власному соці чи томатного пюре;
- 2 ч.л. копченої паприки;
- 20 г олії;
- 20 г масла;
- 1 ч.л. солі;
- 1 ч.л. цукру;
- Перець — за смаком;
- 300 мл води;
- 150 г сметани;
- 2 ст.л. борошна.
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Приготування:
- Філе нарізати дрібними шматочками та обсмажити на олії до золотавого кольору.
- В пательню, де смажилася курка, викласти масло та рублену цибулю, смажити на малому вогні 4−5 хвилин, а потім додати нарізаний шматочками перець та паприку. Перемішати та смажити ще 7−8 хвилин.
- Додати до овочів дрібно нарізані помідори чи помідорне пюре, цукор, сіль, перець, курку та воду. Тушкувати 5 хвилин.
- Вінчиком змішати сметану та борошно, влити у сковорідку, зменшити вогонь та тушкувати 10 хвилин, періодично перемішуючи.
- Готово!
Раніше Олексій Міль ділився рецептом «ідеальних печериць» та розкривав секрети їхнього приготування.
Фото — скріншот83
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