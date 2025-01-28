Морквяні вареники: таких ви ще напевно не куштували

Рецепт зелених вареників ми вже публікували. Але вареники на основі морквяного тіста теж дуже красиві. А про смак і говорити не доводиться. Приготуйте їх у вихідний день — і насолоджуйтеся з рідними та близькими. Подавайте страву красиво! Атмосфера завжди важлива.

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Рецептом незвичайної страви поділилася кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати з продуктами.

- Приготуємо незвичайні вареники з картоплею, — каже Елла Іванова. — Готувати будемо з морквяного тіста. Це зовсім нескладно. А результат перевершить ваші очікування.

Вареники 150 г пюре з вареної або запеченої моркви

50 г окропу

Сіль і сода по дрібці

300 г борошна

Куркума — щіпка

1 столова ложка олії

Картопляне пюре для начинки

З'єднати морквяне пюре з сіллю і содою, додати олію і просіяне борошно, потім — окріп, і перемішати. Загортаємо у плівку і залишаємо хвилин на 20, потім робимо обминку. Повторюємо. Розкачуємо тісто не тонко. Вирізаємо кружечки, формуємо вареники з начинкою з картопляного пюре. Відварюємо в підсоленій воді. Подавати зі сметаною. Також можна доповнити вареники зеленню.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт «майже вареників» — страви карпатської кухні, для приготування якої борошно не потрібне.

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Фото з альбому Елли Іванової

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