41.77 / 42.33 43.76 / 44.41
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Морквяні вареники: таких ви ще напевно не куштували

21:59 28 січня 2025
Морквяні вареники. Фото Елли Іванової

Рецепт зелених вареників ми вже публікували. Але вареники на основі морквяного тіста теж дуже красиві. А про смак і говорити не доводиться. Приготуйте їх у вихідний день — і насолоджуйтеся з рідними та близькими. Подавайте страву красиво! Атмосфера завжди важлива.

Рецептом незвичайної страви поділилася кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати з продуктами.

- Приготуємо незвичайні вареники з картоплею, — каже Елла Іванова. — Готувати будемо з морквяного тіста. Це зовсім нескладно. А результат перевершить ваші очікування.

Вареники

  • 150 г пюре з вареної або запеченої моркви
  • 50 г окропу
  • Сіль і сода по дрібці
  • 300 г борошна
  • Куркума — щіпка
  • 1 столова ложка олії
  • Картопляне пюре для начинки

З'єднати морквяне пюре з сіллю і содою, додати олію і просіяне борошно, потім — окріп, і перемішати. Загортаємо у плівку і залишаємо хвилин на 20, потім робимо обминку. Повторюємо. Розкачуємо тісто не тонко. Вирізаємо кружечки, формуємо вареники з начинкою з картопляного пюре. Відварюємо в підсоленій воді. Подавати зі сметаною. Також можна доповнити вареники зеленню.

РЕКЛАМА

І смачного!

Нагадаємо рецепт «майже вареників» — страви карпатської кухні, для приготування якої борошно не потрібне.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Елли Іванової

РЕКЛАМА

56

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Сергій та Сніжана Бабкіни

Іспанський сором: мережа обурена поведінкою родини Бабкіних

В сервісному центрі МВС

З лютого для водіїв почнуть діяти нові правила: що важливо знати

Чищення унітазу, фото з відкритих джерел

Так роблять у Туреччині: господині у захваті від результатів дії диво-розчину з трьох інгредієнтів на унітаз

Пугачова з Галкіним та Мойсеєвим

Модна зірка навіть після смерті: на могилі улюбленця Алли Пугачової стали відбуватися незвичні речі

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту