Морквяні вареники: таких ви ще напевно не куштували
Рецепт зелених вареників ми вже публікували. Але вареники на основі морквяного тіста теж дуже красиві. А про смак і говорити не доводиться. Приготуйте їх у вихідний день — і насолоджуйтеся з рідними та близькими. Подавайте страву красиво! Атмосфера завжди важлива.
Рецептом незвичайної страви поділилася кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати з продуктами.
- Приготуємо незвичайні вареники з картоплею, — каже Елла Іванова. — Готувати будемо з морквяного тіста. Це зовсім нескладно. А результат перевершить ваші очікування.
Вареники
- 150 г пюре з вареної або запеченої моркви
- 50 г окропу
- Сіль і сода по дрібці
- 300 г борошна
- Куркума — щіпка
- 1 столова ложка олії
- Картопляне пюре для начинки
З'єднати морквяне пюре з сіллю і содою, додати олію і просіяне борошно, потім — окріп, і перемішати. Загортаємо у плівку і залишаємо хвилин на 20, потім робимо обминку. Повторюємо. Розкачуємо тісто не тонко. Вирізаємо кружечки, формуємо вареники з начинкою з картопляного пюре. Відварюємо в підсоленій воді. Подавати зі сметаною. Також можна доповнити вареники зеленню.
І смачного!
Нагадаємо рецепт «майже вареників» — страви карпатської кухні, для приготування якої борошно не потрібне.
Фото з альбому Елли Іванової56
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