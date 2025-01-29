Навколо скандалу із заміною Марини Безрукової на Арсена Жумаділова вже сформувалося багато міфів, один з яких говорить, що звільнення Безрукової ставить під загрозу «данську» модель фінансування".

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«Це твердження виглядає як банальний шантаж і спроба прив’язати певні особистості до успіхів європейської та української дипломатії. Тим паче, що більшу частину коштів Данія зараз направляє… Департаменту військово-технічної політики Міноборони, а не Агенції оборонних закупівель», — говорить

політичний експерт Віталій Кулик.

Кулик розвінчує ще один міф: АОЗ є останнім бастіоном мотивованості та високої компетенції.

«Лише за кілька тижнів агенція втрапила у два скандали на майже 400 мільйонів євро — закупівля застарілих протитанкових мін за ціною нових та контракт на турецькі прилади нічного бачення „мисливської“ якості за вищою, ніж у військових магазинах, ціною. Як виявили журналісти, обидва контракти укладено 31 грудня, що точно не є збігом. Чи є сенс ще щось пояснювати?» — запитав експерт.

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Нагадаємо, нещодавно обрана Громадська антикорупційна рада при Міноборони виступила з закликом до РНБО та керівництва держави втрутитись у конфлікт між міністерством та АОЗ.

Як писали «ФАКТИ», наглядова рада АОЗ проголосувала за продовження контракту з директоркою Агенції Мариною Безруковою ще на рік. Попри це, міністр оборони Рустем Умєров відмовився виконувати це рішення.

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За день в усіх відкритих реєстрах Арсен Жумаділов замінив Безрукову на посаді директора АОЗ.

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