Білоруська компанія створює мікрочіпи для російських ракет: важливі компоненти для цього надходять з Німеччини

Навіть після майже трьох років великої війни росія все ще здатна майже щодня наносити по Україні ракетні удари. Той факт, що це все ще можливо, незважаючи на численні санкції, частково пов'язаний з білоруською компанією «Інтеграл». Компанія, що базується в Мінську, виробляє мікрочіпи, які використовуються в російських ракетах, таких як «Іскандер» і «Калібр». Серед іншого, для виробництва цих мікросхем потрібна соляна кислота високої чистоти — а вона, схоже, постачається з Німеччини. На це вказує дослідження, проведене Білоруським центром розслідувань, який поділився своїми документами з ntv.de.

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Високочистий хлористий водень, також відомий як соляна кислота, необхідний для виробництва мікрочіпів. Мюнхенська компанія Wacker Chemie AG — одна з небагатьох у світі, яка виробляє цю речовину найвищої чистоти. Після російського вторгнення в Україну майже три роки тому імпорт соляної кислоти в росію був заборонений. Однак дослідження тепер показує, що це ембарго обходиться за допомогою мережі постачальників.

За українськими даними, росія наразі здатна виробляти від 40 до 50 ракет «Іскандер» на місяць. Частково це відбувається завдяки білоруському підприємству «Інтеграл».

На фотографіях уламків російських ракет чітко видно логотип компанії на вбудованих мікросхемах. З березня 2022 року по червень 2024 року «Інтеграл» поставив до росії понад шість мільйонів мікросхем на суму понад 130 мільйонів доларів США, згідно з митними даними. Цей бізнес є надзвичайно прибутковим: з початком війни доходи компанії зросли в кілька разів. Білоруська компанія також використовує західні компоненти для виробництва своїх мікросхем — зокрема, високочистий хлористий водень від Wacker Chemie AG.

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Як білоруська компанія з тісними зв'язками з диктатором олександром лукашенком «Інтеграл» фактично знаходиться в європейських санкційних списках. Це ускладнює експорт хімікатів до білорусі, але, вочевидь, не перешкоджає йому. Як показує дослідження, цінний хлористий водень все ще імпортується до білорусі через різні фіктивні компанії. Той факт, що хімікат походить з Німеччини, приховується.

До запровадження ембарго проти білорусі місцем виробництва соляної кислоти, що постачається російською компанією «Електроснаб» до білоруської компанії «Інтеграл», була вказана Німеччина. Однак після посилення санкцій виробником вказана невелика казахстанська компанія. Це видається сумнівним, оскільки в компанії офіційно працює лише один співробітник, а ступінь чистоти соляної кислоти, виробленої в Казахстані, недостатній для виготовлення чутливих напівпровідникових пластин.

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Крім того, в товаросупровідних документах нібито казахстанської кислоти, що поставляється на «Інтеграл», російською компанією-посередником, вказана торгова марка соляної кислоти — SEMICOSIL HLC 5.5. Ця торгова марка запатентована компанією Wacker Chemie. Збіг дат поставки і кількості також вказує на те, що це, ймовірно, соляна кислота з Німеччини.

У відповідь на ці звинувачення компанія Wacker Chemie AG повідомила виданню ntv. de, що конкретна підозра розслідується всередині компанії і що ділові відносини з компанією-посередником UR SE CO GmbH призупинені до подальшого повідомлення.

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