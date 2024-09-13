Казахські фахівці обслуговують російські військові літаки на французькому обладнанні: розслідування Іnformnapalm

Міжнародна розвідувальна спільнота Іnformnapalm розкрила чергову схему, яка дозволяє агресору обходити міжнародні санкції . InformNapalm оприлюднив унікальні документи, свідчення та дані про те, як казахська компанія-прокладка ARC Group обслуговує російські військові літаки Су-30СМ, на яких встановлене французьке обладнання Thales та Safran.

Станом на 2024 рік, пишуть розслідувачі, росія має до 130 одиниць модернізованих винищувачів 4++ покоління Су-30СМ. Під час вторгнення втрачено не менше 15 таких бортів. Але росіяни могли втратити значно більше через санкції, бо на цих літаках використовують іноземну авіоніку, причому переважно французьких компаній THALES та SAGEM (після поглинання останньої — SAFRAN). Зокрема, встановлено: багатофункціональні дисплеї SMD55S та SMD66S, радіотехнічна система корекції та посадки TLS2020, радіонавігаційна система TACAN-NC12, індикатори на фоні лобового скла HUD 3022 (все це виробляє Thales), навігаційна система SIGMA 95NAA (виробник Safran). «Без цього обладнання пілот фактично стає сліпим, а літак перетворюється на купу заліза в повітрі. Аби продовжувати експлуатувати борти і бомбити українські міста, росіянам потрібно постійно обслуговувати французьке обладнання», — роз’яснює Іnformnapalm.

ВІДЕО ДНЯ

Виявилося, що задовго до повномасштабного вторгнення росіяни планували імпортозаміщення французького обладнання й поступово цей процес відбувається. Наприклад, за травень цього року замінили французький HUD 3022 на російський ИКШ-1КИ.

Скріншот із допису журналіста-розслідувача Пьотра Бутовскі (Piotr Butowski) в соцмережі X

«Втім, літаків багато, а французьке обладнання треба обслуговувати, причому це можуть робити виключно сертифіковані виробником фахівці на такому ж сертифікованому обладнанні», — констатують розслідувачі.

Читайте також: Америка ввела санкції проти Симоньян та хакерів за втручання у президентські вибори РЕКЛАМА

Після лютого 2022 року росія нібито втратила доступ до таких можливостей, але, як показують здобуті InformNapalm документи, знайшла чудовий канал обходу санкцій. Це казахське ТОВ Analyst Research Consulting Group, яке було утворене у 2014 році одноосібним засновником Алданазаром Сагинбеком. Він ще у 16 років (!) засновав консалтингове підприємство, в статуті якого серед напрямків діяльності вказаний не консалтинг, а «придбання та реалізація боєприпасів, озброєння і військової техніки, запасних частин, комплектуючих виробів і приладів до них, спеціальних матеріалів, устаткування для їхнього виробництва, що включають монтаж, наладку, модернізацію, установку, використання, зберігання, ремонт і сервісне обслуговування».

У казахських джерелах даних фігурує лише п’ять працівників ТОВ, а на сайті компанії https://arcgroup.kz/ можна знайти лише короткий опис і контакти. Крім того, вказано, що з 2016 року ТОВ ARC Group має державну ліцензію на експорт, імпорт, монтаж, налагодження, модернізацію, експлуатацію, зберігання, ремонт і технічне обслуговування авіаційної техніки та запасних частин, що компанія є ексклюзивним дистриб’ютором Safran Electronics & Defense в Казахстані і Киргизстані, що основними замовниками продукції є державні та правоохоронні органи, що з 2019 по 2020 роки компанія поставила оптико-електронні системи (тепловізійні біноклі та біноклі-далекоміри й далекоміри) в Казахстан.

РЕКЛАМА

Однак InformNapalm, завдяки здобутим документам, констатує, що ARC Group є прокладкою для росіян. Як обходять санкції? Ще у жовтні 2021 року ARC Group уклала перший договір з вузькопрофільним російським ТОВ «Ремонт, обслуговування, постачання авіації спеціальними комплектуючими» (ООО «Росавиаспецкомплект»). У цій угоді вказано: «ВИКОНАВЕЦЬ надасть послуги з ремонту/поставки компонентів бортового радіоелектронного обладнання (БРЕО) виробництва компаній THALES та Safran для літаків типу Су-30″. А в пункті 1.2 уточнено: «Ремонт БРЕО буде виконуватися силами сертифікованих спеціалістів ВИКОНАВЦЯ, які мають відповідне підтвердження виробника, на підприємствах ВИКОНАВЦЯ, розміщених на території Республіки Казахстан або в Російській Федерації, на підприємствах ЗАМОВНИКА».

В додатку до цього контракту є перелік продукції військового призначення для тимчасового ввезення в Казахстан на 2021 рік (пристрої для навігації та орієнтування пілота SMD55S, SMD66S, TLS2020, ТACAN-NC12, HUD 3022, SIGMA 95NAA) з метою «проведення капітального ремонту з подальшим зворотнім вивезенням в інтересах Збройних Сил Російської Федерації».

Втім цей договір російська сторона не підписала. Замість нього сторони 5 листопада 2021 року уклали контракт, де вже не було згадки французьких компаній, а є просте визначення — ремонт авіатехнічного майна.

РЕКЛАМА

Хоча додаток до договору не мав суттєвих змін в порівнянні з попередньою версією щодо номенклатури обладнання та згадки російської армії, однак, якщо в жовтневому договорі був перелік обладнання для ввезення в Казахстан на 2021 рік, то в фінальному контракті плановий період ввезення — 2022 рік.

Про що це каже? Іnformnapalm висуває дві версії.

Перша — росія готувалася до посилення і обходу санкцій задовго до повномасштабного вторгнення, задля чого знайшла казахську фірму, яка мала пройти сертифікацію у виробника французького обладнання.

Друга — указані договори могли підписати заднім числом, бо в Thales заявили про остаточний вихід з російського ринку в червні 2022 року. На користь другого варіанта свідчить лист директора «Росавиаспецкомплекту» Петра Гриценка керівнику казахської компанії від 26 серпня 2022 року, де російська сторона інформує, що планова кількість виробів, які підлягають ремонту за 2022 рік складає 13 одиниць на орієнтовну суму 1 450 000 євро, а вже у 2023 році планується відправити 88 одиниць на суму 6 420 000 євро.

«Дуже дивно, — пишуть розслідувачі, — що сторони заключили договір у листопаді 2021 року, і протягом дев’яті місяців російська сторона ще не знала точну кількість виробів, які треба відремонтувати. Радше за все, відносини між компаніями почали наповнюватися практичним змістом саме влітку 2022 року, коли Thales покинула російський ринок».

Важливо й те, що в цьому листі чітко висловлена готовність росіян профінансувати купівлю комплекту контрольно-перевірочної апаратури. Тобто щоб казахи за їхні гроші купили у французів апаратуру для діагностики французьких виробів на російських літаках.

Протягом 2022−2024 років кількість одиниць, які підлягали ремонту, неодноразово збільшувалась. Сторони заключили ще чотири додаткові угоди до контракту.

В додатковій угоді № 3 до контракту, який сторони підписали в жовтні 2022 року, зазначено, що ціна ремонту виробів включає: 1) навчання фахівців у виробника; 2) технічну діагностику виробів з подальшою підготовкою звіту; 3) розробку технічної документації на контрольно-перевірочну апаратуру; 4) розробку, виготовлення, поставку, установку та пусконалагодження КПА. Тобто росіяни оплачують надання повного циклу послуги під ключ — від навчання і сертифікації казахських фахівців у Франції до закупівлі необхідної апаратури.

Після фінансування казахська «консалтингова» компанія відправляє своїх фахівців на навчання. У листі Гриценку 23 січня 2023 року керівник ARC Group повідомляє, що їхні фахівці пройшли теоретичний і практичний курс в компанії Thales з обслуговування SMD 55S/66S та HUD рівня organizational level of maintenance, що кваліфікація спеціалістів підтверджена відповідними сертифікатами, що з 6 по 10 лютого на авіаремонтний завод в Іркутську прилетять казахські фахівці ремонтувати обладнання.

InformNapalm вдалося встановити не тільки особи та посади цих спеціалістів, але й отримати зразки їхніх документів. Це директор ARC Group Сагинбек Алданазар, радник директора Кайрат Ісмагулов, заступник директора Бауржан Даіров, заступник головного технолога — інженер з авіаційного та радіоелектронного обладнання Анвар Бадхайдух, радіомеханіки з ремонту радіоелектронного обладнання Андрій Сальніков та Максим Шарбеков, начальник групи інженер Олексій Петрашко, інженер з авіаційного обладнання Шингіс Беккулов. Трохи пізніше до цього списку додали ще експерта К. Ушакова та старшого спеціаліста з взаємодії з державними органами росії М. Грибова.

Звісно, це не був разовий візит, оскільки росіяни запланували серйозні обсяги роботи. Надалі група фахівців, переважно таким складом, виїжджала в росію для проведення ремонтів. Наприклад, у квітні 2023-го Гриценко повідомив Алданазара про новий етап діагностики обладнання в травні, причому просив не міняти склад групи для зменшення строку погодження списку осіб, адже авіаремонтний завод в Іркутську — це режимний обʼєкт.

Група InformNapalm встановила, що співпраця ARC Group з «Росавиаспецкомплектом» триває як мінімум два роки. Весь цей час казахська компанія цинічно вводила в оману французьку сторону.

«Втім, як випливає з отриманої переписки, у 2024 році відбувається ще цинічніша подія», — пише Іnformnapalm. Бо росіяни хочуть не лише спеціалістів, але й готові профінансувати купівлю казахами апаратури для діагностики французьких виробів на російських літаках.

У розпорядженні InformNapalm є проект контракту між Thales AVS France SAS та АО «Авіаремонтний завод № 405» (місто Алмати). Контракт передбачає повний спектр послуг з боку французької сторони з обслуговування багатофункціональних дисплеїв SMD55S/SMD66S та коліматорних індикаторів HUD3022 в інтересах казахського міноборони як кінцевого користувача літаків Су-30СМ, зокрема: розробку та постачання ILM&OLM Test Benches включно з трирічною підтримкою; розробку і постачання Golden LRU; підготовку та постачання техдокументації ILM (ILM — це проміжний рівень обслуговування); підготовку та проведення навчання з ILM у Франції; монтаж і введення в експлуатацію в Казахстані. Договір розрахований на 34 місяці з моменту отримання постачальником авансового платежу.

«Звісно, контракт має чіткі норми щодо експортного контролю із прямою забороною передавати будь-які товари агресору. Дійсно, Казахстан має на озброєнні 23 літаки Су-30СМ, ще 36 одиниць замовлені. Які ж тоді є ознаки того, що цей договір укладається в інтересах росіян, і що це не просто договір між французами та казахами для обслуговування їхніх власних літаків? Такою ознакою є казахська комерційна пропозиція для росіян, яка повторює умови договору між Thales та АО „Авіаремонтний завод № 405“. 26 червня 2024 року ARC Group надсилає росіянам на розгляд та реєстрацію комерційну пропозицію на загальну суму майже 14 мільйонів євро. За дивним співпадінням, ця пропозиція містить майже ті самі строки надання послуг і той самий спектр послуг, що і договір між Thales та казахським авіазаводом», — пише Іnformnapalm.

«Ми сподіваємося, що французькі Thales та Safran неодмінно побачать, що їх контрагенти відверто, підступно і цинічно брешуть. З одного боку, вони підписують документи, де зобовʼязуються не передавати третім сторонам, і особливо росії, товари, обладнання та послуги, а з іншого — виконують все, що потрібно росіянам і отримують від них фінансування.

Ми також сподіваємося, що ця історія не завершиться простим розірванням договору та відкликанням ліцензій. Французькі компанії мають право на повне відшкодування витрачених ресурсів", — завершують текст розслідувачі і обіцяють незабаром опублікувати повну документацію, яка міститься в переписці між ARC Group та «Росавиаспецкомплектом».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Вірменія з 2022 року безкарно постачає росії підсанкційні товари. А група міжнародних розслідувачів виявила схему, за допомогою якої рф імпортує зброю та комплектуючі з країн НАТО. Нагадаємо, російська ракета, якою окупанти атакували «Охматдит» у Києві, містила електроніку зі США.

339

Читайте нас у Facebook