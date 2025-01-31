Мобільні оператори підвищують тарифи: скільки доведеться платити абонентам «Київстар», Vodafone та lifecel

Починаючи з першого лютого, зміни чекають не тільки українських водіїв, але й абонентів мобільних операторів.

Через здорожчання електроенергії та низку інших причин, мобільні оператори підіймають ціни на свої послуги, пише «РБК-Україна».

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Зокрема, найбільший мобільний оператор країни «Київстар» ще у грудні 2024 року у середньому на 25% підвищив плату за послуги.

Проте в компанії є кілька нових дешевих варіантів. На жаль, низька ціна передбачена лише для тих абонентів, хто вирішив перенести свій номер з іншого оператора, або для людей похилого віку.

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Наприклад:

LOVE UA Магніт — контракт вартістю 100 гривень на місяць при переході з номером від іншого оператора. Знижка надається з моменту підключення тарифу та діє протягом 11 місяців, після чого вартість зростає до 175 гривень на місяць.

У пакеті:

Мобільний інтернет — 20 ГБ.

Мобільний інтернет у роумінгу — 4,3 ГБ.

Безлімітні дзвінки на «Київстар».

Інші мобільні та міські номери по Україні 1200 хвилин.

Після використання ліміту, вартість дзвінків на інші мобільні та міські номери по Україні буде 3 гривні хвилина.

LOVE UA Комфорт — коштує 140 гривень на місяць. Його можуть підключити люди віком від 60 років. На відміну від першого варіанту, ціна після 12 місяців користування не змінюється.

У пакеті:

Мобільний інтернет — 6 ГБ.

Безлімітні дзвінки на Київстар.

Дзвінки на інші мобільні та міські номери по Україні 60 хвилин, коли використаєте всі хвилини тарифу, — 1 грн/хв.

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Звичайним користувачам оператор рекомедує обирати новий тариф LOVE UA Світло вартістю 250 гривень на місяць.

У пакеті:

Мобільний інтернет — 20 ГБ.

Мобільний інтернет у роумінгу — 6,1 ГБ.

Безлімітні дзвінки на Київстар

Дзвінки на інші оператори та за кордон: 150 хв (у Бельгію, Індію, Іспанію, Італію, Канаду, Молдову, Німеччину, Норвегію, Польщу, Румунію, США, Чехію, Швецію).

SMS по Україні: 100 штук.

Мобільний оператор lifecell також зменшує кількість тарифів та підвищує їхню вартість. Тарифи в середньому зростуть на 34%, але при сплаті за послуги одразу за рік оператор дає можливість заощадити 15%.

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Зокрема, з 17 лютого по 20 березня компанія планує закрити низку тарифних планів. Починаючи з 5 лютого 2025 року будуть переглянуті умови (ціна та/або наповнення) 4-тижневих пакетів послуг у наступних тарифних планах: Смарт Лайф, Просто Лайф, Вільний Лайф, Потужний, Дзвінкий БЕЗМЕЖ.

Вільний Лайф. Регіон, Platinum Лайф та Жара Лайт 2022.

Під'єднати до цих тарифних планів нових абонентів буде неможливо. До 5 лютого абоненти можуть без додаткової плати перейти на інший доступний до підключення тарифний план після отримання SMS про відповідні зміни.

Тарифи на наступні пакети компанії зміняться наступним чином:

Просто Лайф — 160 гривень, з 5 лютого вартість зросте до 210 гривень за 4 тижні (120 гривень, якщо перенесли номер). Пакет за новою ціною включатиме: мобільний інтернет — 8 ГБ. Безлімітні дзвінки на lifecell. Дзвінки на всі номери по Україні — 300 хвилин.

Смарт Лайф — 225 гривень, з 5 лютого вартість зросте до 300 гривень за 4 тижні (160 гривень, якщо перенесли номер). Пакет за новою ціною включатиме: мобільний інтернет — 25 ГБ. Безлімітні дзвінки на lifecell. Дзвінки на всі номери по Україні — 500 хвилин.

Вільний Лайф — 325 гривень, з 5 лютого вартість зросте до 425 гривень за 4 тижні (240 гривень, якщо перенесли номер).Пакет за новою ціною включатиме: безлімітний мобільний інтернет та дзвінки на lifecell. Дзвінки на всі номери по Україні — 1000 хвилин.

Platinum Лайф — 450 гривень, з 5 лютого вартість зросте до 600 гривень за 4 тижні (350 гривень, якщо перенесли номер).Пакет за новою ціною включатиме: безлімітний мобільний інтернет та дзвінки на lifecell. Дзвінки на всі номери по Україні — 3500 хвилин. SMS: 100 штук.

Однак абонентам пропонують зафіксувати стару ціну до 4 лютого 2025 року (включно), придбавши наперед 12 пакетів послуг, також доступна оплата частинами.

Мобільний оператор Vodafone теж оголосив про підвищення вартості деяких тарифних планів, що набрали чинності 30 січня 2025 року. Зростання ціни коливатиметься від 40 до 70 грн, а також зміниться наповнення деяких пакетів послуг.

Наприклад, тариф Joice Start зріс з 200 гривень до 270, однак для людей, які придбали пакет з 1 серпня 2024 року по 20 січня 2025-го та здійснили перший дзвінок, діяла наступна акція — ціна у 200 гривень зберігалася при оплаті наступних 3-х пакетів послуг (84 дні).

Також на 70 гривень зросте тариф Turbo 2023, в якому збільшать обсяг інтернету на 10 гігабайтів — з 40 до 50 ГБ.

На 60 гривень зросте ціна наступних тарифних планів:

Vodafone SuperNet Start — 260 гривень за 4 тижні. Водночас збільшиться обсяг інтернету — з 20 до 25 ГБ.

Vodafone SuperNet Pro — 340 гривень за 4 тижні. Якщо у вас підключена послуга «Рік без абонплат», вартість тарифу не зміниться до закінчення терміну її дії. А потім ви зможете підключити цю функцію знову.

Vodafone SuperNet Unlim — 470 гривень за 4 тижні. Обсяг інтернету на максимальній швидкості збільшиться з 80 до 100 ГБ.

Joice — 260 гривень за 4 тижні. Обсяг інтернету — з 18 до 25 ГБ.

Joice Pro 2023 — 320 гривень за 4 тижні.

Joice Max 2023 — 390 гривень за 4 тижні. Обсяг інтернету збільшиться з 50 до 60 ГБ.

Joice Start 2023 — 260 гривень за 4 тижні.

Тариф Vodafone SuperNet Turbo 2019 зросте в ціні на 50 гривень А на 40 гривень зросте тариф Vodafone Light+ зі 145 грн до 185 грн/4 тижні. Інтернет збільшать з 10 до 14 ГБ.

Наразі Vodafone пропонує 5 тарифів лінійки Red з різними обсягами послуг, два тарифи Ultra, де діє принцип «все включено», а також окремий тариф для девайсів, таких як роутери та модеми.

Для нових клієнтів є акційна пропозиція на тариф RED Start — перші 6 місяців вартість складає 150 грн/місяць. Цей тариф включає 20 ГБ мобільного інтернету, безліміт у мережі Vodafone та 200 хвилин на дзвінки в інші мережі.

Тарифи передплати представлені лінійкою Joice та тарифом Turbo.

Наприклад, тариф Turbo Безлім за 270 грн надає безлімітний мобільний інтернет при вчасній оплаті пакета, 400 хвилин на дзвінки по Україні та у 28 країнах роумінгу, а також безлімітні дзвінки у мережі Vodafone в Україні. Додаткові 400 хвилин по Україні надаються протягом перших трьох пакетів послуг.

Тариф Joice Start за 270 грн включає безліміт на 45 популярних застосунків (соціальні мережі, музичні та відео-стрімінгові сервіси, месенджери, навчальні сервіси, включаючи ChatGPT). Цей тариф пропонує 20 ГБ інтернету, з яких 5 ГБ доступні у 28 країнах роумінгу. Крім того, користувачі отримують 500 хвилин на дзвінки по Україні та у роумінгу.

При переході з іншим номером у мережу Vodafone в перші 6 місяців діють спеціальні тарифи. Наприклад, тариф Turbo коштуватиме 100 грн/4 тижні, а Joice Start — 120 грн/4 тижні. Для наявних абонентів є послуга «Рік без абонплати».

Також нагадаємо, що з 1 лютого запроваджуються нові умови для використання електроенергії на опалення. Дію пільгового тарифу тепер буде чітко обмежено певним обсягом споживання.

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