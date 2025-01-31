41.52 / 42.07 43.34 / 43.99
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Російський газ знову в Європу: дискусія з цього питання викликала гнів

13:31 1 лютого 2025
Російський газ для Європи

Чи може відновлення масштабної постачі російського газу до ЄС, яка була припинена 1 січня, бути частиною мирної угоди з Україною? За даними Financial Times, деякі німецькі та угорські чиновники підтримують це. Видання посилається на трьох осіб, знайомих з дискусіями.

Прихильники цієї ідеї стверджують, що перспектива газових угод може стати стимулом для москви погодитися на припинення вогню. Це також може знизити ціни на енергоносії в Європі. Такі міркування викликають обурення дипломатів кількох країн Східної Європи, а також інших офіційних осіб у Брюсселі. Деякі з них протягом останніх років працюють над зменшенням залежності від російського газу.

«Це божевілля, — цитує газета слова чиновника. — Наскільки ми можемо бути дурними, щоб навіть розглядати це як варіант?»

Також дискусії про відновлення купівлі газу з рф занепокоїло американських постачальників скрапленого природного газу. Останні хочуть укласти довгострокові контракти з країнами ЄС. Якщо буде відновлення транзиту через Україну, то їхню продукцію це може зробити неконкурентоспроможною.

РЕКЛАМА

Своєю чергою глава Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував статтю Financial Times, де йшлось про те, як деякі представники Німеччини та Угорщини підтримують відновлення постачання російського газу. Він написав у соцмережі: «Це якраз ті країни, де росія розвивала енергетичну корупцію і купувала чиновників, починаючи з кінця 90-х».

Нагадаємо, США запровадили найширший на сьогодні пакет санкцій, спрямованих на доходи росії від нафти та газу, внаслідок яких путін щомісяця втрачатиме мільярди доларів.

РЕКЛАМА

184

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсіонер розраховує можливий розмір пенсії після індексації, фото з відкритих джерел

Масштабна індексація пенсій з 1 березня: скільки платитимуть після перерахунку

Дік Баттон

Помер дворазовий олімпійський чемпіон, «хрещений батько» фігурного катання (фото)

Повернення старого кохання та фінансовий успіх: гороскоп на лютий 2025 року для всіх знаків зодіаку

Повернення старого кохання та фінансовий успіх: гороскоп на лютий 2025 року для всіх знаків зодіаку

Риба та морепродукти

Брудна та токсична: нутриціолог про те, від якої риби варто відмовитись

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту