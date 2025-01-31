Російський газ знову в Європу: дискусія з цього питання викликала гнів

Чи може відновлення масштабної постачі російського газу до ЄС, яка була припинена 1 січня, бути частиною мирної угоди з Україною? За даними Financial Times, деякі німецькі та угорські чиновники підтримують це. Видання посилається на трьох осіб, знайомих з дискусіями.

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Прихильники цієї ідеї стверджують, що перспектива газових угод може стати стимулом для москви погодитися на припинення вогню. Це також може знизити ціни на енергоносії в Європі. Такі міркування викликають обурення дипломатів кількох країн Східної Європи, а також інших офіційних осіб у Брюсселі. Деякі з них протягом останніх років працюють над зменшенням залежності від російського газу.

«Це божевілля, — цитує газета слова чиновника. — Наскільки ми можемо бути дурними, щоб навіть розглядати це як варіант?»

Також дискусії про відновлення купівлі газу з рф занепокоїло американських постачальників скрапленого природного газу. Останні хочуть укласти довгострокові контракти з країнами ЄС. Якщо буде відновлення транзиту через Україну, то їхню продукцію це може зробити неконкурентоспроможною.

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Своєю чергою глава Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував статтю Financial Times, де йшлось про те, як деякі представники Німеччини та Угорщини підтримують відновлення постачання російського газу. Він написав у соцмережі: «Це якраз ті країни, де росія розвивала енергетичну корупцію і купувала чиновників, починаючи з кінця 90-х».

Нагадаємо, США запровадили найширший на сьогодні пакет санкцій, спрямованих на доходи росії від нафти та газу, внаслідок яких путін щомісяця втрачатиме мільярди доларів.

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