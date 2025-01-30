Печиво без борошна та масла: швидке у приготуванні та неймовірно смачне
З додаванням бананів можна зробити не лише «ліниві» бананові сінабони, а й печиво нашвидкоруч, для якого не знадобиться ані борошно, ані масло, ані олія.
Рецептом такого «швидкого» печива ділиться видання «На пенсії», зазначаючи, що воно готується лише з трьох інгредієнтів.
Інгредієнти:
- Стиглі банани — 3 штуки;
- Вівсяні пластівці — 100 г;
- Шоколад.
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Приготування:
- Розім'яти банан виделкою до однорідної маси.
- Додати вівсяні пластівці, перемішати та залишити на 10−15 хвилин.
- В силіконовй форму викласти ложкою бананово-вівсяну суміш, прикрашаючи шматочком шоколаду зверху.
- Випікати печиво при 180 градусах протягом 20 хвилин.
Про те, як з бананів, вівсянки, меду та яєць приготувати смачний торт, читайте на нашому сайті.
Фото Pixabay145
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