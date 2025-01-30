Печиво без борошна та масла: швидке у приготуванні та неймовірно смачне

З додаванням бананів можна зробити не лише «ліниві» бананові сінабони, а й печиво нашвидкоруч, для якого не знадобиться ані борошно, ані масло, ані олія.

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Рецептом такого «швидкого» печива ділиться видання «На пенсії», зазначаючи, що воно готується лише з трьох інгредієнтів.

Інгредієнти: Стиглі банани — 3 штуки;

Вівсяні пластівці — 100 г;

Шоколад.

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Приготування: РЕКЛАМА Розім'яти банан виделкою до однорідної маси.

Додати вівсяні пластівці, перемішати та залишити на 10−15 хвилин.

В силіконовй форму викласти ложкою бананово-вівсяну суміш, прикрашаючи шматочком шоколаду зверху.

Випікати печиво при 180 градусах протягом 20 хвилин.

Про те, як з бананів, вівсянки, меду та яєць приготувати смачний торт, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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