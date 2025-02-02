У Полтаві постраждалій від удару росіян родині купили квартиру: що відомо

Підприємці міста Полтава підтримали людей, які втратили житло внаслідок російської агресії. Така ініціатива є прикладом для свідомого бізнесу по всій країні, пише військовослужбовець та блогер Кирило Сазонов.

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«Росіяни продовжують чинити військові злочини проти цивільного населення. У Полтаві влучання у житловий дім, чотири загиблих. 13 людей постраждали, серед них троє дітей. Удар повністю зруйнував під'їзд у п'ятиповерхівці. Фото руйнувань від побратимів з Полтави, яке вкотре доводить, що проти нас воюють нелюди», — написав Сазонов.

Він повідомив, що підприємці міста вже відреагували на трагедію та надали допомогу постраждалим.

«Надихає, що свідомий бізнес міста, меценати вже відреагували, не чекаючи офіційної допомоги від влади. Створено фонд допомоги, в якому вже більше 2 млн грн. Одна з постраждалих родин сьогодні вже отримала від меценатів гроші на нову квартиру. Честь і повага цим підприємцям, які свідомо просять не називати їхніх імен, бо не збираються на цьому піаритися!» — зазначив Сазонов.

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Він закликав бізнес-спільноту створювати аналогічні ініціативи в постраждалих від ударів росіян регіонах.

«Закликаю бізнес в інших містах слідувати прикладу Полтави і створювати подібні ініціативи. Саме цим ми відрізняємося від ворога. Постраждалих від воєнного злочину у Полтаві просять звертатися за телефонами: +380 955 522 817 мобільний, +380 972 321 717 вайбер, Telegram, WhatsApp. Слава Україні! Смерть ворогам!» — додав Сазонов.

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Раніше «ФАКТИ» пояснювали, як отримати компенсацію за зруйноване житло, як змінити реквізити для участі у програмі «єВідновлення» та чому важливо подати заяву до Міжнародного реєстру збитків.

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