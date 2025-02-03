Міжнародний характер правопорушень: українські нардепи про справу Варданяна

Від середини січня у столиці Азербайджану продовжується суд у справі колишнього лідера вірменських сепаратистів Карабаху Рубена Варданяна. Саме він був главою невизнаного уряду Нагірно-Карабахської Республіки (НКР).

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Російський мільярдер і ставленик путіна на Південному Кавказі Варданян звинувачується Азербайджаном у створенні та фінансуванні незаконних збройних формувань, тероризмі, незаконному перетині кордону, військових та інших злочинах. Але й в Україні до нього неодноразово виникали питання з боку президента, парламентаріїв та спецслужб.

У 2022 році указом Зеленського Варданяна було внесено до списків санкцій України. А вже у 2023 року його внесли й до бази «Миротворець» із характеристикою: «посібник російсько-фашистських загарбників та терористів».

У 2024 році 18 депутатів України підписали колективний лист із вимогою зняти кандидатуру Варданяна з числа номінантів на Нобелівську премію миру. Цього року початок судового процесу проти проросійського сепаратиста Варданяна знову привернув увагу депутатів Верховної Ради, які висловлюються у соцмережах із закликами звернути увагу на міжнародний характер його діяльності.

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Депутат від партії «Слуга Народу» Микола Галушко написав у себе у Facebook: «У Баку зараз триває суд над карабахськими сепаратистськими лідерами. Один із них — російська маріонетка та гаманець путіна — Рубен Варданян. Це людина, яка є двічі ворогом України».

Юрій Камельчук, однопартієць Галушко, у відеороликах на особистих акаунтах у TikTok та YouTube заявив: «На цьому персонажі просто тавра ніде поставити. Якби він не був під вартою в Азербайджані, його варто було б доставити в Україну чи Литву, наприклад. До речі, на сайті «Миротворець» так і написано: «підлягає негайному затриманню та передачі правоохоронним органам України чи країн НАТО».

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Його слова підтримав нардеп Олександр Федієнко, який заявив, що Варданян — не «локальна проблема» Азербайджану, і суд над ним у Баку «має величезне значення для міжнародної спільноти».

«Цей діяч, відомий своєю близькістю до путіна, став символом фінансової підтримки російської агресії. З 2019 року його ім'я фігурує у розслідуваннях та списках санкцій США, ЄС та України».

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У свою чергу Ігор Кривошеєв, ще один депутат від партії «Слуга Народу» нагадав: «Щодо Варданяна було проведено розслідування OCCRP та розроблено проекти списків санкцій у США, ЄС та Україні. Фонд Навального звинувачував його у хабарництві у сумі 50 мільйонів…«

За останній тиждень 13 депутатів ВР так чи інакше висловилися щодо ситуації довкола Варданяна. Таку увагу до сепаратиста з вірменським корінням парламентарі різних країн виявляють вже не вперше. 2024 року, коли російські пропагандистські видання Sputnik і РБК оголосили, що Варданян номінований на Нобелівську премію миру 123 парламентарі з 4 країн (України, Румунії, Литви та Латвії) виступили проти його кандидатури.

Крім активної діяльності особисто на користь путіна, за даними The Washington Times, Варданян також пов'язаний із злочинним режимом іранських аятол, чиї дрони вже 3 роки використовуються росією для бомбардувань мирного населення України.

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