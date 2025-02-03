Сегединський гуляш: рецепт традиційного закарпатського частування від Мирослави Пекарюк
Учасниця 12-го сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Мирослава Пекарюк, яка раніше розповідала, як приготувати «Велятинську дзяму», поділилася рецептом ще однієї страви закарпатської кухні — сейкельского чи сегединського гуляша.
Власне, сегединський гуляш є й серед страв чеської та словацької кухонь. І подається він однаково — з кнедликами. У тому числі й у Закарпатті. Рецепт цієї страви, яку, наприклад, в Угорщині не вважають гуляшем, бо серед інгредієнтів є капуста, Мирослава Пекарюк виклала на своїй сторінці у соцмережах.
Інгредієнти:
- Копчені ребра — 500 г;
- Квашена капуста — 1 кг;
- Цибуля — 1 штука;
- Домашня сметана — 250 мл;
- Вода — 0,5 л;
- Паприка, тмин, перець чорний — за смаком.
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Приготування:
- Обсмажуємо ребра на пательні, додаємо цибулю та паприку, смажимо ще 10 хвилин.
- Додаємо на пательню капусту, кмин, трохи тушимо та заливаємо водою.
- Готуємо під кришкою до мʼякості капусти, після чого додаємо сметану та чорний мелений перець, залишаємо на вогні ще 10 хвилин і готово!
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Фото — скріншот185
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