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Сегединський гуляш: рецепт традиційного закарпатського частування від Мирослави Пекарюк

13:58 3 лютого 2025
Сегединський гуляш в Закарпатті готують з капустою. Фото&nbsp;— скріншот

Учасниця 12-го сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Мирослава Пекарюк, яка раніше розповідала, як приготувати «Велятинську дзяму», поділилася рецептом ще однієї страви закарпатської кухні — сейкельского чи сегединського гуляша.

Власне, сегединський гуляш є й серед страв чеської та словацької кухонь. І подається він однаково — з кнедликами. У тому числі й у Закарпатті. Рецепт цієї страви, яку, наприклад, в Угорщині не вважають гуляшем, бо серед інгредієнтів є капуста, Мирослава Пекарюк виклала на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти:

  • Копчені ребра — 500 г;
  • Квашена капуста — 1 кг;
  • Цибуля — 1 штука;
  • Домашня сметана — 250 мл;
  • Вода — 0,5 л;
  • Паприка, тмин, перець чорний — за смаком.

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Приготування:

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  • Обсмажуємо ребра на пательні, додаємо цибулю та паприку, смажимо ще 10 хвилин.
  • Додаємо на пательню капусту, кмин, трохи тушимо та заливаємо водою.
  • Готуємо під кришкою до мʼякості капусти, після чого додаємо сметану та чорний мелений перець, залишаємо на вогні ще 10 хвилин і готово!

Ексклюзивний матеріал «Знаменитий закарпатський сливовий леквар — це повидло, яке готують без цукру», — кулінарка Оксана Вознюк" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото — скріншот

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