Сегединський гуляш: рецепт традиційного закарпатського частування від Мирослави Пекарюк

Учасниця 12-го сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Мирослава Пекарюк, яка раніше розповідала, як приготувати «Велятинську дзяму», поділилася рецептом ще однієї страви закарпатської кухні — сейкельского чи сегединського гуляша.

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Власне, сегединський гуляш є й серед страв чеської та словацької кухонь. І подається він однаково — з кнедликами. У тому числі й у Закарпатті. Рецепт цієї страви, яку, наприклад, в Угорщині не вважають гуляшем, бо серед інгредієнтів є капуста, Мирослава Пекарюк виклала на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти: Копчені ребра — 500 г;

Квашена капуста — 1 кг;

Цибуля — 1 штука;

Домашня сметана — 250 мл;

Вода — 0,5 л;

Паприка, тмин, перець чорний — за смаком.

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Приготування: РЕКЛАМА Обсмажуємо ребра на пательні, додаємо цибулю та паприку, смажимо ще 10 хвилин.

Додаємо на пательню капусту, кмин, трохи тушимо та заливаємо водою.

Готуємо під кришкою до мʼякості капусти, після чого додаємо сметану та чорний мелений перець, залишаємо на вогні ще 10 хвилин і готово!

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Фото — скріншот

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