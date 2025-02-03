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Курка у вершковому соусі: ідеальний варіант ситного обіду

20:08 3 лютого 2025
Курка у вершковому соусі

Курка у вершковому соусі з пармезаном — смачна ідея для вечері. Соус виходить вершковим і оксамитовим, а курка — соковитою і ніжною. Це точно буде ваш улюблений рецепт, пише авторка кулінарного сайту aniagotuje.

Інгредієнти:

  • 800 г курячої грудки — 1 дуже велика або 2 маленьких
  • 20 г пшеничного борошна — 1 повна ложка
  • 20 г тертого пармезану
  • 2 столові ложки освітленого вершкового масла — до 40 г
  • спеції:
  • плоска чайна ложка солі,
  • половина плоскої чайної ложки перцю

Інгредієнти для вершкового соусу:

  • 150 мл вершків 30%
  • 200 мл води або легкого бульйону
  • 1 цибулина побільше — до 200 г
  • 6 зубчиків часнику — приблизно 30 г
  • 30 г тертого пармезану
  • 2 столові ложки освітленого вершкового масла — до 40 г
  • петрушка або орегано — кілька листочків

Для посипання соусу:

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  • свіжомелений перець,
  • тертий пармезан

Приготування:

Видаліть усі хрящі та прожилки з великої курячої грудки, а потім наріжте на менші шматочки однакової товщини. Посипте м'ясо спеціями.

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Насипте в миску столову ложку пшеничного борошна і натріть приблизно 20 г пармезану. Кожен шматочок з обох сторін обмазати борошняно-сирною сумішшю. Розігрійте велику сковороду з товстим дном. Додайте дві столові ложки масла. Обсмажте шматочки курки приблизно по дві хвилини з кожного боку до золотистої скоринки. Зняти м’ясо зі сковороди (на мить, на окрему тарілку). Залиште сковороду гарячою.

Додайте в сковороду ще дві столові ложки масла разом з очищеною і дрібно нарізаною цибулею. Смажте на середньому вогні близько 5 хвилин. В кінці додайте очищені і подрібнені зубчики часнику. Змішайте цибулю і часник і обсмажте протягом хвилини. Далі додайте 150 мл 30% вершків (можна використовувати 18% вершки для супів і соусів) і 200 мл гарячої води. Помішуйте соус на слабкому вогні близько двох хвилин. Після закінчення цього часу додайте 30−50 г дрібно натертого пармезану. Всі інгредієнти ретельно перемішайте.

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Викласти в соус обсмажені раніше шматочки курки. Посипте все свіжомеленим перцем і подрібненим орегано або петрушкою. Накрийте каструлю кришкою. Зменшіть вогонь до мінімуму і варіть не більше двох хвилин. Якщо соус занадто густий, ви завжди можете додати більше води або вершків.

Нагадаємо рецепт української самси від Alina FooDee.

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