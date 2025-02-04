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Можливо вони були відведені Кім Чен Ином: експерт про те, куди ділись бійці з КНДР

15:20 4 лютого 2025
Армія КНДР

Військовий оглядач Денис Попович вважає, що кожен третій з бійців КНДР, котрі воювали на Курщині, загинув. Відповідно сподівання путіна на цих армійців не справдилися.

«Вони зазнали значних втрат через неготовність до сучасної дронової війни. Кожен третій північнокореєць там загинув із загальної кількості 12 000. Є думка, що вони були відведені Кім Чен Ином. Останній, думаю, жахнувся масштабними втратами і тим, як ці люди витрачалися російським командуванням», — припустив експерт.

Попович додав, що диктатор КНДР передав рф спецназ, який потім у складі російських підрозділів кидали на позиції української армії у «м'ясні штурми».

«Це були люди досить підготовлені. І їх як „м'ясо“ витрачали. Кім Чен Ин жахнувся масштабним втратам своїх навчених підрозділів. Вони винахідливі, витривалі, але до сучасної війни вони не готові», — резюмує військовий оглядач Денис Попович.

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Раніше повідомляли прогноз американців, що КНДР відправить до рф підкріплення для війни проти України.

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