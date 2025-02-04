Можливо вони були відведені Кім Чен Ином: експерт про те, куди ділись бійці з КНДР

Військовий оглядач Денис Попович вважає, що кожен третій з бійців КНДР, котрі воювали на Курщині, загинув. Відповідно сподівання путіна на цих армійців не справдилися.

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«Вони зазнали значних втрат через неготовність до сучасної дронової війни. Кожен третій північнокореєць там загинув із загальної кількості 12 000. Є думка, що вони були відведені Кім Чен Ином. Останній, думаю, жахнувся масштабними втратами і тим, як ці люди витрачалися російським командуванням», — припустив експерт.

Попович додав, що диктатор КНДР передав рф спецназ, який потім у складі російських підрозділів кидали на позиції української армії у «м'ясні штурми».

«Це були люди досить підготовлені. І їх як „м'ясо“ витрачали. Кім Чен Ин жахнувся масштабним втратам своїх навчених підрозділів. Вони винахідливі, витривалі, але до сучасної війни вони не готові», — резюмує військовий оглядач Денис Попович.

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Раніше повідомляли прогноз американців, що КНДР відправить до рф підкріплення для війни проти України.

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