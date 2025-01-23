У США прогнозують, що КНДР відправить до рф підкріплення для війни проти України

Північнокорейські солдати, які воюють в Курській області росії, отримують власні ділянки для штурму. На відміну від своїх російських колег, вони наступають майже без підтримки бронетехніки. Коли вони атакують, вони не зупиняються, щоб перегрупуватися або відступити, як це часто роблять росіяни, коли починають зазнавати великих втрат. Замість цього вони рухаються під шквальним вогнем через поля, всіяні мінами, і можуть наступати хвилею по 40 і більше солдатів, зазначає The New York Times.

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Якщо вони захоплюють позицію, то не намагаються її утримати. Вони залишають це на російське підкріплення, а самі відступають і готуються до нового штурму. Вони також виробили особливу тактику і звички. Під час боротьби з безпілотником північнокорейці висилають одного солдата як приманку, щоб інші могли його збити. Якщо вони важко поранені, їм наказано підірвати гранату, щоб не потрапити в полон живими, тримаючи її під шиєю однією рукою на чеці, коли наближаються українські солдати.

За словами українських солдатів і американських урядовців, північнокорейські війська, відправлені до росії, щоб приєднатися до московських військ у Курській області, по суті, діють як окрема бойова сила — відмінна за мовою, підготовкою і військовою культурою.

«Це частково дві різні армії, які ніколи не тренувалися і не діяли разом, а частково, я думаю, російська військова культура, яка, скажімо так, не дуже поважає здібності, норми і операції сил-партнерів», — сказала Селеста А. Валландер, яка до дня інавгурації Трампа була помічником секретаря Пентагону з питань міжнародної безпеки.

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За її словами, північнокорейські війська — це здебільшого сили спеціальних операцій, підготовлені для проведення хірургічних ударних місій, але росіяни використовують їх як піхотинців.

Минулої осені Північна Корея відправила близько 11 000 солдатів на допомогу московським військам у Курській області, де українці захопили територію в результаті несподіваного вторгнення минулого літа. За словами українських і американських офіційних осіб, з моменту першого бойового зіткнення на початку грудня близько третини північнокорейських солдатів були вбиті або поранені.

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Підкріплення очікується «протягом наступних двох місяців», за словами одного високопоставленого американського чиновника з питань оборони.

Ще до того, як відправити війська в росію, Північна Корея була головним спонсором російських військових зусиль. За даними західних і українських розвідників, вона відправила до москви мільйони артилерійських снарядів — які зараз складають близько половини російських боєприпасів, що випускаються щодня — і понад 100 балістичних ракет малої дальності.

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кремль заперечує розгортання північнокорейських солдатів на полі бою і вживає заходів, щоб приховати їхню участь, кажуть офіційні особи.

Росіяни намагаються інтегрувати північнокорейських солдатів у бойові дії. Труднощі варіювалися від дрібних питань, таких як пошук форми, достатньо малої для північнокорейських солдатів, до проблем зв'язку, які щонайменше двічі призводили до прямих зіткнень між північнокорейськими і російськими військами через помилкову ідентифікацію, повідомили американські офіційні особи і українські військові. За словами українських солдатів, росіяни вживають заходів для вирішення цих проблем, але ще не сформували згуртовану бойову силу.

«Зараз вони почали формувати групи, які включають перекладача або когось, хто розмовляє російською з рацією, але ці групи не дуже ефективні», — сказав український командир Андрій.

Цікаво, що, за словами українських солдатів, північнокорейці намагаються забирати своїх загиблих і поранених з поля бою, на відміну від росіян.

За даними української військової розвідки, до складу північнокорейських військ, розгорнутих в Україні, входять близько 500 офіцерів і щонайменше три генерали. Генерали перебувають у російському штабі командування і управління, заявили представники американського оборонного відомства, і саме там визначаються цілі.

Командири вирішують, коли їм потрібна артилерія і скільки часу чекати до маневру сухопутних військ, сказав високопоставлений представник американського оборонного відомства. Вони синхронізуються з військами на місцях, щоб війська не розмовляли зі своїми російськими колегами, у спробі зменшити непорозуміння.

Раніше повідомлялася думка експерта про те, що вирішальне питання у тому, чи зможе Україна протриматися доти, доки росія не стане на коліна.

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