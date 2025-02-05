Квітник на підвіконні: за це підживлення герань віддячить буйним цвітінням

Домашнім квітам в період росту необхідні підживлення. Рослини можна удобрювати не лише магазинними засобами, а й «домашніми» добривами, що готуються зі звичайних продуктів. Так, наприклад, аби активувати цвітіння орхідей, можна використовувати підживлення, зроблене на основі часнику та кориці.

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А цвітіння герані, як дорослих, так і нещодавно укорінених рослин, може активувати куркума, стверджує видання «На пенсії».

Адже куркума відома своїми антимікробними властивостями. Вона допомогає рослині боротися з бактеріальними та грибковими інфекціями, а також збільшує рівень амінокислот, вітамінів та мікроелементів у ґрунті.

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Підживлення готується дуже просто — чайну ложку куркуми розводять у літрі води. Також до розчину можна ще додати п’ять таблеток гліцину, який допоможе кореням краще засвоювати поживні речовини.

Герань поливають під корінь — на одну рослину достатньо 3−5 столових ложок розчину. Підживлення слід вносити після того, як герань полили.

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Інший варіант підживлення для герані — добриво на основі перекису водню.

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Для його приготування 1 мл перекису розчиняють в 1 літрі води та додають 0,5 мл йоду. Цим добривом радять поливати герань, земля у вазоні якої вже висохла.

Про те, як доглядати за домашніми квітами взимку, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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