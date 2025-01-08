Розбудіть орхідею часником: всього два компоненти і окріп змусять буйно цвісти найвибагливіших красунь
Орхідеї є на підвіконнях багатьох українських господарок. Щоб ці квіти добре цвіли можна використовувати незвичайне підживлення. Для його приготування не потрібні спеціальні добрива, пише На пенсії.
Інгредієнти:
• Часник — 2 зубчики;
• Кориця — 1 чайна ложка;
• Окріп — 500 мл;
• 1 л води для розведення настою.
Спосіб приготування:
1. Потрібно подрібнити часник і відправити його до банки.
2. Додати корицю та залити окропом, перемішати.
3. Накрити банку кришкою і укутати рушником, дати охолонути настою.
4. Процідити суміш, що вийшла, і розбавити водою.
Досвідчені квітникарі радять цим настоєм протирати листя або обприскати рослини з пульверизатора.
Раніше «ФАКТИ» писали, що робити, щоб орхідеї цвіли цілий рік, а також, як стимулювати орхідею до цвітіння.
Фото: www.moyo.ua102
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