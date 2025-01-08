Розбудіть орхідею часником: всього два компоненти і окріп змусять буйно цвісти найвибагливіших красунь

Орхідеї є на підвіконнях багатьох українських господарок. Щоб ці квіти добре цвіли можна використовувати незвичайне підживлення. Для його приготування не потрібні спеціальні добрива, пише На пенсії.

ВІДЕО ДНЯ

Інгредієнти:

• Часник — 2 зубчики;

• Кориця — 1 чайна ложка;

• Окріп — 500 мл;

• 1 л води для розведення настою.

Спосіб приготування:

РЕКЛАМА

1. Потрібно подрібнити часник і відправити його до банки.

2. Додати корицю та залити окропом, перемішати.

3. Накрити банку кришкою і укутати рушником, дати охолонути настою.

4. Процідити суміш, що вийшла, і розбавити водою.

Досвідчені квітникарі радять цим настоєм протирати листя або обприскати рослини з пульверизатора.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, що робити, щоб орхідеї цвіли цілий рік, а також, як стимулювати орхідею до цвітіння.

Фото: www.moyo.ua

РЕКЛАМА

102

Читайте нас у Facebook