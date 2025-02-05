Свинина з яблуками та спеціями: ідеальний баланс смаків від зірки «МайстерШефа»
Учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше розповідала, як приготувати паштет з курячої печінки з додаванням яблук, поділилася іншим рецептом м'ясної страви, яку також готують з фруктами.
На своїй сторінці у соцмережах вона розповіла про приготування свинячої вирізки, яка виходить ніжною та соковитою, з легкою кислинкою та карамельним смаком, які їй надають яблука. «Разом це — ідеальний баланс солодкого, кислого та солоного», — додає Рябенко.
Інгредієнти:
- Свиняча вирізка — 2 шт;
- Кориця — 11/2 ч. л;
- Мускатний горіх — ½ ч. л;
- Коріандр — ½ ч. л;
- Сіль, перець — за смаком;
- Олія — 2 ст. л;
- Масло — 30 г;
- Яблука — 3−4 шт;
- Цибуля — 2 шт;
- Винний або яблучний оцет — 1,5 ч. л
- Яблучний сік або вода — 50 мл.
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Приготування:
- М’ясо нарізати на шматочки та притиснути долонею, щоб вони стали тоншими.
- Додати до м'яса коріандр, корицю, мускатний горіх, сіль, перець та олію. Дати настоятися 30 хвилин.
- Цибулю та яблука почистити та нарізати напівкільцями.
- Посмажити свинину на сильно розігрітій пательні по 1- 2 хвилині з кожного боку та відкласти. .
- У пательні, де смажилося м'ясо, обсмажити цибулю, додавши масла. Додати яблука та готувати під кришкою, доки вони не стануть м'якими.
- Влити у пательню яблучний сік або воду, оцет, викласти шматочки м’яса разом із соком, що набіг з м'яса. Тушкувати під кришкою близько 10 хвилин.
Раніше фудблогерка з Маріуполя Ольга Матвій ділилася рецептом підчеревини, запеченої у духовці з яблуками, апельсинами та цукатами.
Фото — скріншот115
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