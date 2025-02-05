Свинина з яблуками та спеціями: ідеальний баланс смаків від зірки «МайстерШефа»

Учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше розповідала, як приготувати паштет з курячої печінки з додаванням яблук, поділилася іншим рецептом м'ясної страви, яку також готують з фруктами.

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На своїй сторінці у соцмережах вона розповіла про приготування свинячої вирізки, яка виходить ніжною та соковитою, з легкою кислинкою та карамельним смаком, які їй надають яблука. «Разом це — ідеальний баланс солодкого, кислого та солоного», — додає Рябенко.

Інгредієнти: Свиняча вирізка — 2 шт;

Кориця — 11/2 ч. л;

Мускатний горіх — ½ ч. л;

Коріандр — ½ ч. л;

Сіль, перець — за смаком;

Олія — 2 ст. л;

Масло — 30 г;

Яблука — 3−4 шт;

Цибуля — 2 шт;

Винний або яблучний оцет — 1,5 ч. л

Яблучний сік або вода — 50 мл.

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Приготування: РЕКЛАМА М’ясо нарізати на шматочки та притиснути долонею, щоб вони стали тоншими.

Додати до м'яса коріандр, корицю, мускатний горіх, сіль, перець та олію. Дати настоятися 30 хвилин.

Цибулю та яблука почистити та нарізати напівкільцями.

Посмажити свинину на сильно розігрітій пательні по 1- 2 хвилині з кожного боку та відкласти. .

У пательні, де смажилося м'ясо, обсмажити цибулю, додавши масла. Додати яблука та готувати під кришкою, доки вони не стануть м'якими.

Влити у пательню яблучний сік або воду, оцет, викласти шматочки м’яса разом із соком, що набіг з м'яса. Тушкувати під кришкою близько 10 хвилин.

Раніше фудблогерка з Маріуполя Ольга Матвій ділилася рецептом підчеревини, запеченої у духовці з яблуками, апельсинами та цукатами.

Фото — скріншот

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