Готуємось до Дня закоханих: салат «Коханка» від Наталі Калніної легко стане «королевою» вашого столу

На День святого Валентина заведено дарувати коханим солодощі, які можна приготувати вдома, наприклад, торт «Валентина».

А як основна страва або закуска підійде салат «Коханка», який відзначається «особливим і неповторним» смаком. Його рекомендує авторка, Наталя Калніна.



Інгредієнти:

ВІДЕО ДНЯ

буряк — 500г

волоські горіхи — 80г

морква -400 г

родзинки — 80 г

сир — 150г

часник — 1зуб

майонез — за смаком.

Приготування:

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Моркву й буряк відварити.

Родзинки залити окропом на 10 хвилин. Потім воду злити, родзинки повинні просохнути.

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Горіхи подрібнити ножем.

До буряка додати рублені горіхи й майонез і перемішати.

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До моркви додати родзинки й майонез, перемішати.

Сир натерти на дрібній терці. Додати зубчик часнику, майонез і перемішати.

Салат збирається так: перший шар — морква з майонезом, потім сир з часником, останній шар — буряк з горіхами та майонезом.

Далі салат можна прикрасити сіточкою з майонезу та овочами.

Поставити у холодильник для стабілізації.

Також варто звернути увагу на незвичайний салат з ківі від кулінарки Елли Іванової або на «Гранатовий браслет» від Самвела Адамяна.

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