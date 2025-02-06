Готуємось до Дня закоханих: салат «Коханка» від Наталі Калніної легко стане «королевою» вашого столу
На День святого Валентина заведено дарувати коханим солодощі, які можна приготувати вдома, наприклад, торт «Валентина».
А як основна страва або закуска підійде салат «Коханка», який відзначається «особливим і неповторним» смаком. Його рекомендує авторка, Наталя Калніна.
Інгредієнти:
буряк — 500г
волоські горіхи — 80г
морква -400 г
родзинки — 80 г
сир — 150г
часник — 1зуб
майонез — за смаком.
Приготування:
Моркву й буряк відварити.
Родзинки залити окропом на 10 хвилин. Потім воду злити, родзинки повинні просохнути.
Горіхи подрібнити ножем.
До буряка додати рублені горіхи й майонез і перемішати.
До моркви додати родзинки й майонез, перемішати.
Сир натерти на дрібній терці. Додати зубчик часнику, майонез і перемішати.
Салат збирається так: перший шар — морква з майонезом, потім сир з часником, останній шар — буряк з горіхами та майонезом.
Далі салат можна прикрасити сіточкою з майонезу та овочами.
Поставити у холодильник для стабілізації.
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