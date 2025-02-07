Слід додати трохи кисневого відбілювача: як прати пухову куртку вручну

Куртка-пуховик — дуже функціональний і універсальний варіант одягу в холодну погоду. Однак той самий утеплювач, який робить ці куртки такими затишними та теплими, може ускладнити їхнє чищення. Важливо очистити та оновити пуховик, не пошкодивши начинку та не зіпсувавши її характерну форму, пише видання realsimple.com.

ВІДЕО ДНЯ

Якщо на пуховій куртці є плями, їх краще точково очистити м’яким рідким мийним засобом. Налийте одну-дві краплі рідкого прального засобу на пляму (якщо пляма більша, вам може знадобитися ще кілька крапель). Ви можете пальцями втирати рідину в плями. Дайте принаймні 15 хвилин, щоб рідкий мийний засіб вбрався в пляму. Якщо ви плануєте лише точково почистити пухову куртку, ви можете використовувати холодну воду, щоб змити пральний засіб і повісити сушитися. Однак якщо ви хочете почистити всю куртку, керуйтеся інструкцією для ручного або машинного прання.

Ще одним способом позбутись плям є використання кисневого відбілювача. Візьміть кисневий відбілювач і змішайте з водою, поки не утвориться густа паста. Потім розподіліть його по поверхні, зачекайте 15 хвилин, а потім вимийте, як зазвичай.

Якщо ви помітили деяку зміну кольору на куртці, слід додати трохи кисневого відбілювача в раковину або велику місткість з холодною водою. Ви повинні дати куртці побути в ньому протягом 30 хвилин перед пранням.

РЕКЛАМА

Випрану куртку вийміть з води, обережно відіжміть, щоб видалити зайву вологу — не можна викручувати чи скручувати куртку. Повісьте її сушитися в місці з гарною циркуляцією повітря.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як позбутись плям на білизні в одну мить за допомогою оцету. А експертка Марина Жукова розповіла, як очистити пральну машину від запахів, плісняви та бруду.

РЕКЛАМА

8

Читайте нас у Facebook