Додайте оцет: як позбутись від плям на білизні в одну мить

Є плями, з якими не впорається ні кондиціонер, ні найсильніший засіб для виведення плям. Тоді вам на допомогу прийде оцет. Водний розчин оцтової кислоти не тільки видалить стійкі забруднення, але й зробить одяг більш міцним, пише RMF.fm.

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Туш і чорнило — нанесіть на пляму оцет, потім приготуйте кашку з оцту і кукурудзяного борошна (пропорції 2:3). Приготовану суміш втирайте в забруднення. Потім киньте одяг у пральну машину та виперіть його разом з іншими речами за звичайною програмою. Видалити плями від соку чи червоного вина за допомогою оцту не складе жодних проблем. Просто налийте оцет прямо на пляму і залиште на короткий час. Через кілька хвилин ви можете кинути одяг у прання разом із рештою речей та виконати стандартне прання.

Сліди від поту та антиперспіранту — щоб позбутися від них, протріть пляму оцтом і почекайте кілька хвилин. Через деякий час ви можете випрати речі в пралці за стандартною програмою. Кров — знову ж таки, оцет допоможе вам видалити її. Просто налийте на пляму трохи оцту і залиште на 10 хвилин. Коли цей час мине, помістіть брудний одяг у машину та виперіть, як зазвичай.

Оцет також може видалити більшість інших плям. Використовувати його можна кількома способами під час прання білизни. Якщо ви хочете позбутися плям, просто збризніть їх оцтом і залиште на 10−15 хвилин. Ви також можете замочити забруднений одяг у суміші оцту та теплої води у співвідношенні 1:2 на п’ятнадцять хвилин. Останній спосіб — налийте на пляму трохи оцту, почекайте 10 хвилин, а потім акуратно потріть одяг м'якою щіткою або губкою.

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Окрім швидкого позбавлення від складних плям, оцет має й інші дуже хороші властивості. Перш за все, це допомагає зберегти глибокий колір тканин. Все, що вам потрібно зробити, це налити склянку оцту в барабан пральної машини, додати порошок і ополіскувач і поставити прання на відповідну програму. Коли ви виймете його з машини, колір вашого одягу збережеться протягом багатьох місяців.

Робити це варто відразу після придбання нового гардероба. Перед першим пранням можна замочити обновку в суміші оцту і теплої води в пропорції 2:1. Ви одразу помітите, що кольори на вашому одязі не тьмяніють, а їх кольори стануть ще яскравішими!

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Також оцет має бактерицидну дію, що може стати в пригоді при пранні рушників. Просто додайте міру оцту в ящик для мийних засобів і встановіть температуру прання на 60 градусів. Якщо ви боїтеся, що ваш одяг після прання матиме неприємний запах оцту, вам абсолютно не про що турбуватися. Як тільки випраний одяг висохне, запах оцту забудеться.

Крім того, оцет можна застосовувати для очищення пральної машини. Також це чудовий засіб для догляду за сантехнікою.

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