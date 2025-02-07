Печиво «Солодка магія»: ароматні ласощі на щодень

Солодке, ароматне печиво яке готується з самих простих інгредієнтів. Цукрова скоринка з корицею надає особливо приємну родзинку для печива. Вихід з порції великий — 60 штук. При випічці кожне печиво покривається апетитними тріщинами. У кожного свій особливий малюнок, це магія, магія смаку, ділиться фудблогерка Марина Гармаш.

ВІДЕО ДНЯ

Потрібно: 2 яйця,

350 — 400 г цукру,

щіпка солі,

20 г ванільного цукру,

1 ч. л. кориці,

1 ст. л. лимонного соку,

200 мл олії,

400 г сметани 20%,

1 ст. л. маку,

50 г родзинок,

50 г журавлини,

950 — 960 г борошна,

18 г розпушувача

Додатково: цукор, кориця

Приготування:

Збийте яйця з цукром, ванільним цукром, сіллю. Додайте сметану, корицю, олію, лимонний сік. Введіть борошно з розпушувачем. Замісіть м'яке тісто, яке липне до рук. Додайте мак, родзинки та журавлину.

РЕКЛАМА

Змочіть долоні в олію, сформуйте в долонях кульку, притискати не потрібно. На кожну порцію приблизно йде чайна ложка тіста.

Для цукрової скоринки змішайте цукор та корицю (приблизно 3 ст. л. цукру та 0, 5 ч. л. кориці). Кожне печиво мокніть в суміш з однієї сторони. Заготовки викладайте на пергамент, на невеликій відстані один від одного. Випікайте при температурі 180 градусів 25 — 30 хвилин.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт печиво з малиновим джемом, з яким впорається кожна господиня, а також рецепт приголомшливо смачного вівсяного печива з бананом, яке можна тим, хто на дієті.

РЕКЛАМА

30

Читайте нас у Facebook