Печиво «Солодка магія»: ароматні ласощі на щодень
Солодке, ароматне печиво яке готується з самих простих інгредієнтів. Цукрова скоринка з корицею надає особливо приємну родзинку для печива. Вихід з порції великий — 60 штук. При випічці кожне печиво покривається апетитними тріщинами. У кожного свій особливий малюнок, це магія, магія смаку, ділиться фудблогерка Марина Гармаш.
Потрібно:
- 2 яйця,
- 350 — 400 г цукру,
- щіпка солі,
- 20 г ванільного цукру,
- 1 ч. л. кориці,
- 1 ст. л. лимонного соку,
- 200 мл олії,
- 400 г сметани 20%,
- 1 ст. л. маку,
- 50 г родзинок,
- 50 г журавлини,
- 950 — 960 г борошна,
- 18 г розпушувача
- Додатково: цукор, кориця
Приготування:
Збийте яйця з цукром, ванільним цукром, сіллю. Додайте сметану, корицю, олію, лимонний сік. Введіть борошно з розпушувачем. Замісіть м'яке тісто, яке липне до рук. Додайте мак, родзинки та журавлину.
Змочіть долоні в олію, сформуйте в долонях кульку, притискати не потрібно. На кожну порцію приблизно йде чайна ложка тіста.
Для цукрової скоринки змішайте цукор та корицю (приблизно 3 ст. л. цукру та 0, 5 ч. л. кориці). Кожне печиво мокніть в суміш з однієї сторони. Заготовки викладайте на пергамент, на невеликій відстані один від одного. Випікайте при температурі 180 градусів 25 — 30 хвилин.
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт печиво з малиновим джемом, з яким впорається кожна господиня, а також рецепт приголомшливо смачного вівсяного печива з бананом, яке можна тим, хто на дієті.30
Читайте нас у Facebook